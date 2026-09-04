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Sultanbeyli'de Otomobil İETT Otobüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Sultanbeyli'de Otomobil İETT Otobüsüne Çarptı: 4 Yaralı
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Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bir kavşakta otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve otobüsteki biri bebek 3 yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde otomobilin hızla kavşağa girdiği, önce hareket halindeki otobüse, ardından elektrik direğine çarptığı görülüyor.

(İSTANBUL) Sultanbeyli'de bir otomobil İETT otobüsüne çarptı, kazada biri bebek 4 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bir kavşakta bir otomobille İETT otobüsü çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile otobüsteki, biri bebek 3 yolcu yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşağa hızla giren otomobilin önce aynı noktaya hareket halindeki İETT otobüsüne sonra da elektrik direğine çarptığı görüldü.

Kaynak: ANKA
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