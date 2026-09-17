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İBB Meclisinde İETT otobüs yangınlarına ilişkin soru önergesi verildi

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- BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan: "Son dönemde meydana gelen otobüs yangınlarının çıkış nedenleriyle ilgili İETT tarafından teknik inceleme veya idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise inceleme ve soruşturmaların rapor sonuçları kamuoyu ile paylaşılmış mıdır?" "Son dönemde yaşanan yangınların ve kazaların ardından benzer olayların önlenmesi amacıyla hangi yeni tedbirler hayata geçirilmiştir? Araç filosunda ilave teknik kontrol veya risk değerlendirmesi yapılmış mıdır? Son dönemde meydana gelen otobüs yangınları ve kazalar nedeniyle oluşan hasarlar için sigorta şirketlerinden ne kadar ödeme alınmış, İETT bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır?"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, son dönemde artan İETT otobüs yangınlarına ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, bugün Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktığını hatırlattı.

Kentte toplu ulaşım hizmetinde kullanılan otobüslerde seyir veya park halindeyken yangın çıktığına şahit olduklarını anlatan Çağlayan, bununla ilgili toplu ulaşımla seyahat eden vatandaşların çok ciddi korkuları ve endişeleri olduğunu kaydetti.

Araçların bakım, teknik kontrol ve yangın güvenliği süreçlerinin İBB yetkilileri tarafından kamuoyuna somut bilgi ve raporlarla açıklanması gerektiğini belirten Çağlayan, İETT bünyesinde hizmet veren otobüslerin periyodik bakım ve teknik kontrollerinin hangi süre ve kilometre aralıklarında yapıldığını sordu.

Bu bakım ve kontrollerin mevzuata uygun ve eksiksiz gerçekleştirildiğinin denetlenip denetlenmediğini de soran Çağlayan, şunları kaydetti:

"Son dönemde meydana gelen otobüs yangınlarının çıkış nedenleriyle ilgili İETT tarafından teknik inceleme veya idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise inceleme ve soruşturmaların rapor sonuçları kamuoyu ile paylaşılmış mıdır? Son dönemde yaşanan yangınların ve kazaların ardından benzer olayların önlenmesi amacıyla hangi yeni tedbirler hayata geçirilmiştir? Araç filosunda ilave teknik kontrol veya risk değerlendirmesi yapılmış mıdır? Son dönemde meydana gelen otobüs yangınları ve kazalar nedeniyle oluşan hasarlar için sigorta şirketlerinden ne kadar ödeme alınmış, İETT bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır?"

Mecliste, son dönemde artan İETT otobüs yangınlarına ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA
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