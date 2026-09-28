Haberler

Arnavutköy'de annesiyle tartışan kadın, kaldırım taşıyla İETT durağının camını kırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de annesiyle tartışan kadın, kaldırım taşıyla İETT durağının camını kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de gece annesiyle tartıştıktan sonra öfkelenen kadın, kaldırım taşıyla İETT durağının camını kırdı. Devriye ekiplerince yakalanan şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu, kamu malına zarar verme suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Arnavutköy'de gece saatlerinde annesiyle tartıştıktan sonra öfkelenen Buse Nur Y., eline aldığı kaldırım taşıyla İETT otobüs durağının camını kırdı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Buse Nur Y.'nin, "kamu malına zarar verme" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Buse Nur Y., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkelendi. İddiaya göre eline kaldırım taşı alan kadın, İETT otobüs durağının camına taşı fırlatarak camı kırdı. Yaşananların ardından şüpheli bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Devriye ekipleri yakaladı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda kimliği belirlenen Buse Nur Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Yapılan incelemelerde kadının çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilecek

Buse Nur Y.'nin polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kamu malına zarar verme" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan kadının elindeki kaldırım taşıyla İETT durağının camını kırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Diyarbakır'da ölüm getiren kapı! Motosikletli yola savruldu, üzerinden kamyonet geçti

Açılan tek kapı bir can aldı! O anlar kameraya yansıdı
Hisseleri şişirilen Özata Denizcilik’in yöneticileri yakalandı

Çember daralıyor! Hisseleri şişirilen şirketin yöneticileri yakalandı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu

Bakan yardımcısının yurt dışına kaçan damadından haber var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

Komşunun kızını gizlice kayda alıp...

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi

Mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Genç kadını hayattan kopardı, 'tam kusurlu' raporuna rağmen serbest bırakıldı

Yolu kontrol etti ama yetmedi! "Tam kusur" raporuna rağmen...
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı

Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanı görünce çılgına döndü
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar

Yetişkin içerikler için ezber bozan karar
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir

Büyük dalga geliyor: Erdoğan kelleleri uçurabilir