Şişhane’de iki İETT otobüsü çarpıştı: Yola dökülen yağ sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul Şişhane'de bir İETT otobüsü, durağa yanaşan başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kazada yola dökülen yağ nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir İETT otobüsü durağa yanaşan başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonucu yola araçlardan yağ dökülürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola dökülen yağ nedeniyle motosiklet ve otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerince yola dökülen yağ temizlenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı