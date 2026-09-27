Başakşehir'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobil bariyerlere çarptı ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Olimpiyat Stadı Caddesi'nden Altınşehir yönüne giden otomobil, Yeniyol Sokak Durağı yakınında karşı yönden gelen otobüsle çarpıştı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olimpiyat Stadı Caddesi'nden Altınşehir istikametine giden 65 NL 458 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü Yeniyol Sokak Durağı'nın yakınında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan araçlar kaldırıldı.
Kaynak: AA