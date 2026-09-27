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Başakşehir'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı.

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Başakşehir'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobil bariyerlere çarptı ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Olimpiyat Stadı Caddesi'nden Altınşehir yönüne giden otomobil, Yeniyol Sokak Durağı yakınında karşı yönden gelen otobüsle çarpıştı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olimpiyat Stadı Caddesi'nden Altınşehir istikametine giden 65 NL 458 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü Yeniyol Sokak Durağı'nın yakınında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan araçlar kaldırıldı.

Kaynak: AA
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