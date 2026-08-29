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2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı

2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı Haber Videosunu İzle
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
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İstanbul Zeytinburnu'da bir otomobilin manevrası sonrası İETT otobüsünün kontrolden çıkarak site duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

  • Zeytinburnu'da 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazasına neden olan otomobil sürücüsü R.S.F. 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.
  • Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi.
  • Otomobil sürücüsü R.S.F. ile İETT şoförü A.G.'ye yapılan testlerde alkollü olmadıkları tespit edildi.

Zeytinburnu'da 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı İETT otobüsü kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.S.F. tutuklandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü R.S.F., sağdaki yol ayrımına girmek istedi. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan İETT otobüsünü fark eden sürücü, manevrasını yarıda bırakarak yeniden kendi şeridine döndü. Otomobile çarpmamak için sağ şeride geçmek isteyen İETT otobüsünün sürücüsü A.G. ise aracın kontrolünü kaybetti. Otobüs, sitenin bahçe duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada Solmaz Karadoğan ile 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförü A.G.'nin ağır yaralandığı kazada, 18 yolcu da yaralandı. 

ALKOLLÜ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, otomobiliyle İETT otobüsünün önüne geçtiği ve sürücünün dikkatini dağıttığı belirtilen R.S.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S.F., adliyeye sevk edildi. Otomobil sürücüsü R.S.F. ile İETT şoförü A.G.’ye yapılan testlerde alkollü olmadıkları tespit edildi. Şüpheli otomobil sürücüsü kusur raporunun çıkmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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