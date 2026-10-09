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Maltepe'de çöken yoldaki çukura düşen özel halk otobüsü çekiciyle götürüldü

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Maltepe'de Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde asfalt yolda çökme sonucu oluşan çukura İETT'ye bağlı özel halk otobüsü düştü. Çukurda asılı kalan otobüs kurtarma ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılıp çekiciyle götürüldü; bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Maltepe'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü asfalt yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde asfalt yolun bir kısmının çökmesi sonucu çukur oluştu.

Bu sırada caddede seyreden 34 HO 3626 plakalı özel halk otobüsü çukura düştü.

Çukurda asılı kalan otobüs seyrine devam edemedi.

İhbar üzerine bölgeye kurtarma aracı sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan otobüs çekici yardımıyla götürüldü.

Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA
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