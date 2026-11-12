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TEM Otoyolu'nun Silivri kesiminde yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

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TEM Otoyolu'nun Silivri kesiminde seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yangın anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Silivri'de İETT otobüsünün yanarak kullanılamaz hale gelmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşam TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsü emniyet şeridine çeken şoförün haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, otobüsün alev alev yandığı, yoğun dumanların yükseldiği ve kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Kaynak: AA
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