10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, metro, metrobüs, EGO, İZBAN ve Ankaray ücretsiz mi?

10 Kasım 2026 Salı günü toplu taşıma ücretsiz değil. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları normal tarifeyle hizmet verecek. Belediyelerden 10 Kasım'a özel ücretsiz ulaşım kararı açıklanmadı. İşte 10 Kasım'da toplu taşımaya ilişkin merak edilenler.

Hayır, 10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz değil. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması genellikle resmi bayram ve tatil günlerinde yapılıyor. 10 Kasım, Atatürk'ü anma günü olmakla birlikte resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle yarın toplu taşıma araçlarında ücret alınacak.

10 KASIM YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım'da köprü ve otoyol geçişleri ile toplu taşıma için ücretsiz bir uygulama bulunmuyor. Köprü ve otoyollardan geçiş yapan sürücüler normal geçiş ücretlerini ödeyecek.

İETT, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 10 Kasım için ücretsiz toplu taşıma kararı açıklanmadı. İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve vapurlar normal tarifeyle hizmet verecek. Marmaray'da da 10 Kasım'a özel ücretsiz uygulama bulunmuyor.

EGO VE ANKARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da da 10 Kasım'da toplu taşıma ücretli olacak. EGO otobüsleri, Ankara Metrosu ve Ankaray normal tarifeyle hizmet verecek. Başkentray için de ücretsiz bir karar açıklanmadı.

İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de 10 Kasım'da İZBAN, ESHOT otobüsleri, İzmir Metrosu, tramvay ve İZDENİZ vapurları normal tarifeyle çalışacak. Belediyeden ücretsiz ulaşım kararı açıklanmadı.