10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, metro, metrobüs, EGO, İZBAN ve Ankaray ücretsiz mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde yarın yurt genelinde törenlerle anılacak. Anma törenlerine katılmak ya da işe ve okula gitmek için toplu taşımayı kullanacak vatandaşlar, 10 Kasım'da ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Vatandaşlar, İETT, metro, metrobüs, EGO, İZBAN ve Ankaray'ın 10 Kasım'da ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.
10 Kasım 2026 Salı günü toplu taşıma ücretsiz değil. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları normal tarifeyle hizmet verecek. Belediyelerden 10 Kasım'a özel ücretsiz ulaşım kararı açıklanmadı. İşte 10 Kasım'da toplu taşımaya ilişkin merak edilenler.
10 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Hayır, 10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz değil. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması genellikle resmi bayram ve tatil günlerinde yapılıyor. 10 Kasım, Atatürk'ü anma günü olmakla birlikte resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle yarın toplu taşıma araçlarında ücret alınacak.
10 KASIM YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
10 Kasım'da köprü ve otoyol geçişleri ile toplu taşıma için ücretsiz bir uygulama bulunmuyor. Köprü ve otoyollardan geçiş yapan sürücüler normal geçiş ücretlerini ödeyecek.
İETT, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da 10 Kasım için ücretsiz toplu taşıma kararı açıklanmadı. İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve vapurlar normal tarifeyle hizmet verecek. Marmaray'da da 10 Kasım'a özel ücretsiz uygulama bulunmuyor.
EGO VE ANKARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara'da da 10 Kasım'da toplu taşıma ücretli olacak. EGO otobüsleri, Ankara Metrosu ve Ankaray normal tarifeyle hizmet verecek. Başkentray için de ücretsiz bir karar açıklanmadı.
İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir'de 10 Kasım'da İZBAN, ESHOT otobüsleri, İzmir Metrosu, tramvay ve İZDENİZ vapurları normal tarifeyle çalışacak. Belediyeden ücretsiz ulaşım kararı açıklanmadı.
10 KASIM'DA KİMLER ÜCRETSİZ YOLCULUK YAPABİLİR?
10 Kasım'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile mevcut düzenlemeler kapsamında ücretsiz seyahat hakkı bulunan kişiler, her gün olduğu gibi toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek.
TOPLU TAŞIMA HANGİ GÜNLERDE ÜCRETSİZ OLUYOR?
Toplu taşıma genellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi milli bayramlarda ücretsiz oluyor. Ücretsiz ulaşım kararları her yıl ilgili belediyeler ve kurumlar tarafından açıklanıyor.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Hayır, 10 Kasım resmi tatil değil. Okullar, belediyeler, bankalar ve kamu kurumları 10 Kasım Salı günü açık olacak. Gün boyunca yurt genelinde anma törenleri düzenlenecek.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.