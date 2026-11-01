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Karaköy'de İETT Genel Müdürlüğü binasındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Karaköy'de İETT Genel Müdürlüğü binasındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Haber Videosunu İzle
Karaköy'de İETT Genel Müdürlüğü binasındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Karaköy'de İETT Genel Müdürlüğü binasında saat 17.20 sıralarında elektrik hattından çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Özel güvenlik görevlileri alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti; yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KARAKÖY'de İETT Genel Müdürlüğü binasındaki elektrik hattında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 17.20 sıralarında Beyoğlu Karaköy'deki Şahkulu Mahallesi'nde bulunan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü binasında çıktı. İddiaya göre, binanın içindeki elektrik hattından alevler yükseldi. Durumu fark eden özel güvenlik görevlileri alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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