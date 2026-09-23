Metro, metrobüs, tramvay, otobüs ücret sistemi değişti mi, İETT yeni ücret sistemi nasıl olacak?

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İstanbul’da milyonlarca yolcuyu ilgilendiren metro, tramvay ve otobüs ücret sistemi hakkında yeni gelişmeler merak konusu oldu. “Metro, tramvay, otobüs ücret sistemi değişti mi?” ve “Yeni İETT sistemi nasıl olacak?” sorularına yanıt arayan vatandaşlar, yeni uygulamanın ücretlere ve ulaşım kullanımına nasıl yansıyacağını araştırıyor. Peki yeni İETT ve toplu taşıma sistemi ne zaman başlayacak, ücretlendirme nasıl olacak?

METRO VE TRAMVAY ÜCRET SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

İstanbul’da toplu taşımayı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren metro ve tramvay ücretlendirme sistemi için yeni bir model üzerinde çalışmalar sürüyor. Mevcut uygulamada mesafeye bakılmaksızın sabit ücret ödenirken, planlanan yeni sistemde ücretin gidilen mesafeye göre hesaplanması gündemde. Peki metro, tramvay ve otobüs ücret sistemi değişti mi, yeni İETT sistemi nasıl olacak? İşte yeni uygulamayla ilgili merak edilenler.

METRO VE TRAMVAYLARDA ÜCRET SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

İstanbul’daki metro ve tramvay hatlarında kullanılan mevcut sabit ücret sisteminin değiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Hazırlanan yeni modelin hayata geçirilmesi halinde yolcuların ödeyeceği tutarın, yolculuğun uzunluğuna göre belirlenmesi planlanıyor.

Bu değişiklik özellikle birkaç duraklık kısa yolculuk yapan yolcular açısından önem taşıyor. Yeni uygulamayla kısa mesafede seyahat eden bir yolcunun, hattın önemli bölümünü kullanan yolcuyla aynı ücreti ödememesi amaçlanıyor.

YENİ SİSTEMDE ÜCRET MESAFEYE GÖRE HESAPLANACAK

Planlanan modelde metro veya tramvaya binen yolcudan yolculuğun başlangıcında belirli bir tutar alınması öngörülüyor. Yolculuk tamamlandığında ise giriş ve çıkış noktaları arasındaki mesafe dikkate alınarak ödenmesi gereken gerçek ücret hesaplanacak.

Başlangıçta alınan ücret ile yolculuğun gerçek maliyeti arasında fark oluşması durumunda, fazla tahsil edilen tutarın yolcuya geri verilmesi planlanıyor.

METROBÜS SİSTEMİ METRO VE TRAMVAYLARA DA MI GELİYOR?

Yeni ücretlendirme modelinde metrobüslerde kullanılan mesafe bazlı sistemin örnek alınması planlanıyor. Metrobüslerde yolculuğun uzunluğuna göre ücretlendirme yapılırken, yolculuk sonrasında oluşan ücret farkı belirli noktalardaki iade cihazlarından alınabiliyor.

Benzer bir uygulamanın metro ve tramvay hatlarına da uyarlanması üzerinde çalışılıyor. Böylece yolcuların yalnızca kullandıkları mesafe kadar ödeme yapması hedefleniyor.

METRO VE TRAMVAYLARA ÜCRET İADE OTOMATLARI KURULACAK

Yeni sistemin uygulanabilmesi için metro ve tramvay istasyonlarında ücret iade otomatlarının kullanılması planlanıyor. Yolcuların yolculuklarını tamamladıktan sonra oluşan ücret farkını bu cihazlar üzerinden alabilmesi hedefleniyor.

Söz konusu sistem için bazı istasyonlarda teknik hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. İade cihazlarının konulacağı alanların belirlenmesi ve gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte uygulamanın hayata geçirilmesi için önemli bir aşamanın geride bırakılması bekleniyor.

İSTANBUL’DA METRO VE TRAMVAY ÜCRETİ NE KADAR?

Mevcut sistemde metro ve tramvaylarda yolculuğun kaç durak sürdüğüne bakılmaksızın sabit ücret uygulanıyor. Verilen mevcut tarifeye göre tam bilet 46,20 TL, öğrenci bileti 22,55 TL, 30 yaşından gün almış öğrenciler için bilet 41,58 TL, sosyal bilet ise 33,08 TL olarak uygulanıyor.

Yeni mesafe bazlı sistemin yürürlüğe girmesi halinde ücretlendirme yapısının bu sabit modelden farklı olması bekleniyor. Ancak yeni tarifenin hangi tutarlar üzerinden uygulanacağı henüz kesinleşmiş değil.

KISA MESAFE GİDENLERİN ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

Yeni sistemin en dikkat çeken noktalarından biri kısa mesafeli yolculuklarda ücret iadesi olacak. Yolcudan yolculuğun başında belirli bir ücret alınması, seyahat tamamlandıktan sonra ise gerçek mesafeye göre hesaplama yapılması planlanıyor.

Örneğin yolcunun yalnızca birkaç durak seyahat etmesi halinde başlangıçta tahsil edilen ücretin tamamının kullanılması gerekmeyebilir. Bu durumda oluşan farkın iade otomatı üzerinden yolcuya geri verilmesi öngörülüyor.

YENİ METRO VE TRAMVAY ÜCRET SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul’da metro ve tramvaylarda uygulanması planlanan mesafeye dayalı ücretlendirme sisteminin başlangıç tarihi henüz kesinleşmedi. Projenin teknik altyapısına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, uygulamanın hayata geçirilmesi için gerekli karar süreçlerinin de tamamlanması gerekiyor.

Yeni tarifenin uygulanabilmesi için konunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine gelmesi bekleniyor. UKOME'de yapılacak değerlendirmelerin ardından yeni ücretlendirme modelinin kapsamı, tarifesi ve uygulama tarihi netleşebilecek.

YENİ İETT SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni düzenlemenin özellikle metro ve tramvaylarda mesafe bazlı ücretlendirme anlayışını öne çıkarması bekleniyor. İETT ve raylı sistemlerdeki ücretlendirme uygulamalarına ilişkin değişikliklerin teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Şu aşamada yeni sistemin kesin başlangıç tarihi ve uygulanacak yeni ücret tarifesi açıklanmış değil. UKOME sürecinin ardından detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.