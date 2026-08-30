Zeytinburnu'nda İETT otobüsü duvara çarptı: 3. can kaybı

ZEYTİNBURNU'nda İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan yolcu Fatma Hacer Eroğlu (39) kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü sürücüsü A.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı belirlendi.

KAZADAN 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan yolcu Fatma Hacer Eroğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eroğlu kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı