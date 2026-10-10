Sultangazi Habipler Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi Habipler Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki duvara çarptı.
Sultangazi Habipler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı