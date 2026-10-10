Haberler

Sultangazi Habipler Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi Habipler Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki duvara çarptı.

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek

İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı
Önce otomobile sonra bariyerlere çarptı! Sonrası tam bir facia

Önce otomobile ardından bariyerlere çarptı! Sonrası tam bir facia
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

İsrailli rakibinin elini sıkmadı! Müsabaka sadece 35 saniye sürdü
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu

45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı