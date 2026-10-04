6 Ekim Salı ne günü İETT ücretsiz mi, neden ücretsiz?

İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıl dönümü yaklaşırken " 6 Ekim'de İETT bedava mı?" sorusu gündemin üst sıralarına yerleşti. 6 Ekim, 1923 yılında İstanbul'un işgalden kurtulduğu gün olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl Salı gününe denk gelen 6 Ekim'de İstanbullular, kişiselleştirilmiş İstanbulkart'larıyla İETT otobüslerinden metrobüse, metrodan vapura kadar pek çok toplu taşıma aracını ücretsiz kullanabilecek. Peki 6 Ekim resmi tatil mi, hangi hatlar ücretsiz? İşte tüm detaylar…

6 EKİM SALI GÜNÜ TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. İBB'nin duyurusuna göre 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçlarında yolculardan ücret alınmayacak. Açıklamada ücretsiz ulaşım için herhangi bir saat sınırlaması yer almadı. Uygulama, 6 Ekim Salı günü boyunca geçerli olacak. Bu sayede sabah işe ya da okula gidenler, akşam saatlerinde evine dönenler veya kurtuluş etkinliklerine katılmak isteyenler kapsamdaki hatlardan ücretsiz yararlanabilecek.

HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbul'daki toplu taşıma ağının büyük bölümünü kapsıyor. İstanbulkart entegrasyonuna dahil şu araçlarda ücret alınmayacak:

• İETT otobüsleri

• Metrobüs

• Metro hatları

• Vapurlar

• Diğer raylı sistem hatları

Yolcuların, kapsama giren araçlarda her zamanki gibi İstanbulkart'larını okutarak seyahat etmeleri gerekiyor.

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin duyurusunda, İstanbulkart entegrasyonu dışında değerlendirilebilecek Marmaray gibi hatlarla ilgili ayrıca bir bilgi paylaşılmadı. Bu hatları kullanacak yolcuların, seyahat öncesinde ilgili işletmenin güncel duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

6 EKİM NE GÜNÜ?

6 Ekim, İstanbul tarihinde önemli bir yere sahip. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yaklaşık beş yıl boyunca işgal altında kalan İstanbul, 6 Ekim 1923'te düşman işgalinden kurtuldu. İşgal kuvvetlerinin şehirden çekilmesinin ardından Türk birlikleri İstanbul'a girdi. O günden bu yana 6 Ekim, her yıl İstanbul'un Kurtuluş Günü olarak çeşitli tören ve etkinliklerle anılıyor. Bu yıl kurtuluşun 103. yıl dönümü kutlanacak.

TOPLU ULAŞIM NEDEN ÜCRETSİZ?

Toplu ulaşımın ücretsiz olması kararı, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü kapsamında alındı. Uygulamayla, İstanbulluların bu anlamlı günü şehrin farklı noktalarında düzenlenecek kutlamalara kolayca katılarak yaşayabilmesi amaçlanıyor.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim, İstanbul için tarihi bir gün olsa da resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 6 Ekim Salı günü okullar, kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma düzeninde faaliyetlerini sürdürecek. Toplu ulaşımın ücretsiz olması, günün tatil ilan edildiği anlamına gelmiyor.