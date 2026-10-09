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Maltepe'de asfalt çökünce İETT otobüsü çukura düşüp çekiciyle çıkarıldı

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Maltepe'de asfalt çökünce İETT otobüsü çukura düşüp çekiciyle çıkarıldı
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Maltepe'de Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura İETT'ye bağlı özel halk otobüsü düştü. Tekeri çukurda sıkışan otobüs nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu; otobüs, kurtarma çalışmasının ardından çekiciyle çıkarıldı.

MALTEPE'de asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura İETT otobüsü düştü. Çukurda kalan otobüs, çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan 34 HO 3626 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Tekeri çukursa sıkışan otobüs nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye kurtarma aracı sevk edildi. Otobüs, yapılan çalışmanın ardından çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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