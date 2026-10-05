Yarın otobüsler bedava mı, 6 Ekim Salı İETT neden ücretsiz?

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yılında İstanbullular için ücretsiz ulaşım uygulaması hayata geçiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda, 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçlarında yolculardan ücret alınmayacak. Vatandaşların ücretsiz seyahat için kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını turnike ve validatörlere her zamanki gibi okutması yeterli olacak. 1923 yılında Türk birliklerinin şehre girişiyle işgalin sona ermesinin yıl dönümünde uygulanan bu düzenleme yalnızca bir gün boyunca geçerli olacak.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim, bu yıl da kent genelinde düzenlenecek törenler ve etkinliklerle kutlanacak. Ancak bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığı, başta öğrenciler ve veliler olmak üzere birçok İstanbullu tarafından merak ediliyor. 2026 yılında Salı gününe denk gelen İstanbul'un Kurtuluşu, ulusal bayramlar ve genel tatil günleri listesinde yer almıyor. Bu nedenle 6 Ekim'de ne okullar ne de kamu kurumları tatil edilecek.

İstanbul tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri kabul edilen 6 Ekim 1923, Türk birliklerinin şehre girişiyle yaklaşık beş yıl süren işgalin sona erdiği tarih olarak biliniyor. Bu yıl kurtuluşun 103. yıl dönümü kutlanacak. Ne var ki bir şehrin kurtuluş gününün kutlanması, o günün otomatik olarak resmi tatil sayılması anlamına gelmiyor. Kamu kurumları, özel sektör ve eğitim kurumları 6 Ekim'de olağan mesai ve ders düzeninde çalışmaya devam edecek.

6 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 6 Ekim için herhangi bir tatil ya da ara verme kararı bulunmuyor. Buna göre İstanbul'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde 6 Ekim Salı günü dersler tam gün olarak yapılacak. Okulların veli bilgilendirme takvimlerinde de 6 Ekim, tatil günü olarak değil "İstanbul'un Kurtuluşu" belirli günü olarak yer alıyor. Kent genelinde bu tarihe yönelik ayrıca alınmış bir tatil kararı da şu ana kadar açıklanmadı.

6 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Öğrencilerin yanıtını aradığı bir diğer soru ise 6 Ekim'de derslerin yarım gün yapılıp yapılmayacağı. Mevcut eğitim takviminde 6 Ekim için yarım gün tatil uygulaması öngörülmüyor. Dolayısıyla "6 Ekim öğleden sonra tatil mi?" sorusunun yanıtı da şimdilik hayır. Öğrenciler Salı günü normal ders saatlerinde okullarında bulunacak.

OKULLARDA KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ DÜZENLENEBİLECEK

Okulların açık olması, İstanbul'un Kurtuluşu'nun eğitim kurumlarında sessiz geçeceği anlamına gelmiyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma takvimindeki genel esaslara göre yerel kurtuluş günleri gibi özel günler, ilgili mevzuat çerçevesinde kutlanabiliyor. Bu kapsamda bazı okullarda günün anlam ve önemini anlatan törenler, sunumlar ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilebilecek. Etkinliklerin içeriği ve saatleri her okulun kendi planlamasına göre farklılık gösterebilecek.

6 EKİM'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim resmi tatil olmasa da İstanbullular için güzel bir haber var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurtuluşun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim 2026 Salı günü toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Uygulama gece 00.00'da başlayacak ve gün boyunca sürecek. Ücretsiz ulaşım kapsamında İstanbulkart entegrasyonuna dahil İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler ve Şehir Hatları vapurlarında yolculardan ücret alınmayacak.

Ücretsiz seyahat imkanından yalnızca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabilecek. Yolcuların kartlarını turnike ve validatörlere her zamanki gibi okutması yeterli olacak. Anonim kartlar ve sınırlı kullanımlı biletlerle yapılan geçişlerde ise normal tarife uygulanacak.

MARMARAY VE ADALAR HATLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Ücretsiz ulaşım kararı, yalnızca İBB bünyesindeki ve İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçlarını kapsıyor. TCDD tarafından işletilen Marmaray bu uygulamanın dışında kalıyor ve yolcular Marmaray'da mevcut tarifeyle ücretlendirilmeye devam edecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Adalar hatları, havalimanı hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı ve Karaköy-Beyoğlu Tünel gibi bazı özel hatlarda da ücretsiz uygulamanın geçerli olmaması bekleniyor.

VALİLİK KARARIYLA DURUM DEĞİŞEBİLİR Mİ?

6 Ekim'in resmi tatil olmaması, olağanüstü durumlarda eğitime ara verilemeyeceği anlamına gelmiyor. Olumsuz hava koşulları, afet ya da benzeri beklenmedik gelişmeler yaşanması halinde İstanbul Valiliği ayrıca tatil kararı alabilir. Ancak şu an için böyle bir karar bulunmuyor. Veli ve öğrencilerin mevcut resmi takvimi esas alması ve valilik duyurularını takip etmesi gerekiyor.

EKİM AYINDA HANGİ GÜN TATİL?

Ekim ayında öğrencileri ilgilendiren asıl resmi tatil Cumhuriyet Bayramı olacak. 29 Ekim 2026 Perşembe günü okullar tam gün tatil edilecek. Resmi tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacağı için bu tarihte öğleden sonra da ders yapılmayacak. Bu nedenle ekim ayı planlaması yapılırken 6 Ekim ile 29 Ekim'in birbirine karıştırılmaması önem taşıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrencilerin ilk uzun molası ise kasım ayında olacak. Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü son derslerini gördükten sonra hafta sonuyla birleşen tatile çıkacak ve 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Böylece hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük bir tatil geçirilecek.

6 EKİM 2026'DA İSTANBUL'DA OKUL VAR

Resmi eğitim takvimine göre tablo netleşmiş durumda: 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da okullar açık olacak. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü kent genelinde çeşitli programlarla kutlanacak ve toplu ulaşım gün boyu ücretsiz olacak, ancak 6 Ekim resmi tatil günleri arasında yer almadığı için eğitim öğretim kesintisiz devam edecek. Öğrencileri bekleyen ilk resmi tatil 28 Ekim öğleden sonra başlayacak Cumhuriyet Bayramı, ilk ara tatil ise 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında olacak.