İETT otobüsü şoförü, Çekmeköy'deki kaza davasında 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÇEKMEKÖY'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık otobüs şoförü Hüseyin Gezer'in 'olası kastla kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 30 yıl hapis ceza verilmesine karar verdi. Motosiklet sürücüsü Kerim Polat ise 'ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 14.25 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsünün şoförü, 02 AFN 584 plakalı motosikletin sürücüsüyle trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Otobüs şoförü, aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tıp merkezinin önündeki 3 araca, ardından yolcuların beklediği Çamlık durağına girdi. Kazada otobüsün altında kalan 1 kadın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin Anadolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Gezer, müşteki Taner Zorlu, müşteki avukatı Faruk Keleş ve sanık avukatları katıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE 30 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İETT otobüsü şoförü Hüseyin Gezer'i, maktul Deniz Şengül'e yönelik 'olası kastla kasten öldürme' suçundan 20 yıl, motosiklet sürücüsü sanık Kerim Polat'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 10 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezasına hükmetti. Motosiklet sürücüsü Kerim Polat ise 'ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Kerim Polat hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına, Hüseyin Gezer'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, motosiklet sürücüsü Kerim Polat'ın olay sırasında otobüs şoförü Hüseyin Gezer'e yönelik alenen hakarette bulunduğu ve motosikletini otobüsün önüne bırakarak 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçunu işlediğinin değerlendirildiği belirtildi. Gezer'in ise Polat'a hakaret ettiği ve otobüsü bilerek üzerine sürdüğü belirtilen iddianamede, kullanılan aracın insan hayatı açısından tehlike arz ettiği, eylemin bir bütün halinde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu ifade edildi. İddianamede ayrıca, Gezer'in olay sırasında kalp krizi geçirdiği yönündeki savunmasının hastane raporlarıyla doğrulanmadığı, şoförün görev gereği böyle bir eylemin sonuçlarını öngörebilecek durumda olmasına rağmen tartışmanın etkisiyle hareket ettiği belirtildi. İddianamede, Hüseyin Gezer'in maktul Şengül'e yönelik 'olası kastla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla, müşteki Bindal ve Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'olası kastla mala zarar verme' suçundan 3 ay 10 günden 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Gezer'in, müşteki sanık Kerim Polat'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcılık tarafından Gezer'in toplam 30 yıl 3 ay 10 günden 45 yıl 6 aya kadar hapse çarptırılması talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı