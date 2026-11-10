10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü olan 10 Kasım'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Anma törenlerine katılacak veya günlük ulaşımını sağlayacak vatandaşlar, otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray ücretlerini araştırıyor. Peki, 10 Kasım 2026 Salı günü toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbul'da İett, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı? Detaylar...

10 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Hayır. 10 Kasım 2026 Salı günü toplu taşıma araçlarında ülke genelinde geçerli bir ücretsiz ulaşım uygulaması bulunmuyor. Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmediği için otobüs, metro, tramvay ve diğer toplu ulaşım araçlarında normal ücret tarifeleri uygulanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de 10 Kasım'a özel genel bir ücretsiz ulaşım kararı açıklanmadı.

10 KASIM İSTANBUL'DA İETT, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 10 Kasım Salı günü İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve tramvay hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Kasım'a özel genel bir ücretsiz ulaşım kararı duyurulmadığından yolcular mevcut İstanbulkart tarifesi üzerinden seyahat ediyor.

İstanbul'da 10 Kasım'da ulaşım ücretlerine ilişkin durum şöyle:

İETT otobüsleri: Normal ücret tarifesi uygulanıyor.

Metrobüs: Yolculuklar ücretli yapılıyor.

Metro: Mevcut İstanbulkart tarifesi geçerli.

Tramvay: Ücretsiz ulaşım kararı bulunmuyor.

Şehir Hatları vapurları: Normal ücret tarifesi uygulanıyor.

10 KASIM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray, 10 Kasım 2026 tarihinde ücretsiz hizmet vermiyor. Marmaray'da 10 Kasım'a özel ücretsiz geçiş kararı açıklanmadığı için Halkalı-Gebze hattında mevcut ücret tarifesi uygulanıyor.

Marmaray, TCDD Taşımacılık tarafından işletildiğinden İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ulaşım hatlarından ayrı değerlendiriliyor. Bazı resmi bayram ve tatillerde alınan ücretsiz ulaşım kararları Marmaray'ı kapsayabilse de bu uygulama her özel günde otomatik olarak geçerli olmuyor.

10 KASIM ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Ankara ve İzmir'de de toplu taşıma araçlarının ücretsiz kullanılmasına yönelik genel bir karar açıklanmadı.

Ankara'da EGO otobüsleri, Ankara Metrosu ve ANKARAY; İzmir'de ise ESHOT otobüsleri, İzmir Metrosu, İZBAN ve İZDENİZ seferleri normal ücret tarifeleriyle hizmet veriyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği günün yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenleniyor ancak kamu kurumları, okullar ve iş yerleri için genel bir tatil uygulaması bulunmuyor.

Bu nedenle 10 Kasım Salı günü toplu taşıma araçlarında da normal çalışma ve ücret tarifeleri geçerli oluyor.