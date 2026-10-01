Sarıyer'de karşı şeride geçen cip İETT otobüsüne çarptı, 3 kişi yaralandı

Sarıyer'de karşı şeride geçen cip İETT otobüsüne çarptı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de karşı şeride geçen cip, İETT otobüsüyle çarpıştı; kazada cip sürücüsü ve otobüsteki iki yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaza anının araç kamerasınca kaydedildiği öğrenildi.
Sarıyer'de karşı şeride geçen cip ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Levent yönenden gelen Murat A'nın kullandığı 34 UM 6501 plakalı cip, Maslak mevkisinde karşı şeride geçerek Beşiktaş yönünde seyreden Abdullah G. idaresindeki 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.
Kazada cipin sürücüsü ile otobüste bulunan yolculardan Rukkıye B. ve Metin C. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.