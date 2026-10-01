Haberler

Sarıyer'de karşı şeride geçen cip İETT otobüsüne çarptı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de karşı şeride geçen cip, İETT otobüsüyle çarpıştı; kazada cip sürücüsü ve otobüsteki iki yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaza anının araç kamerasınca kaydedildiği öğrenildi.

Sarıyer'de karşı şeride geçen cip ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Levent yönenden gelen Murat A'nın kullandığı 34 UM 6501 plakalı cip, Maslak mevkisinde karşı şeride geçerek Beşiktaş yönünde seyreden Abdullah G. idaresindeki 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.

Kazada cipin sürücüsü ile otobüste bulunan yolculardan Rukkıye B. ve Metin C. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

53 vatandaşımızı katleden terörist kıskıvrak yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni

Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar

Koskoca kulüp 1 bardak çay parasına satıldı
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın
'Mağdurum' diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

"Mağdurum" diyen Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siber Güvenlik Başkanlığı'na atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik görevlere yeni isimler atandı
ANAHTAR Partili Tanrıöver: Ağıralioğlu'ndan başörtüsü düşmanı çıkmaz

Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul uçağında görülmemiş olay! Hostese bunu yaptı, ortalık karıştı