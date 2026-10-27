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İstanbul Maltepe'de çöken Kardeşler Apartmanı hak sahiplerine konutlar hazırlandı

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İstanbul Maltepe'de çöken Kardeşler Apartmanı hak sahiplerine konutlar hazırlandı
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İstanbul Maltepe'de 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binaların hak sahiplerine iki konut seçeneği sunuldu. Bakan Kurum, isteyenlerin yarın Esenkent'teki İETT Bloklarından anahtar alabileceğini, istemeyenlerin TOKİ ile yerinde dönüşüm yapabileceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İstanbul'da Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi vatandaşlar için yeni konutlar hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı binanın çökmesinin ardından 9 gün içinde tüm hak sahibi vatandaşlarla görüştü.

Başkanlık, dileyen hak sahiplerinin yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Bloklarındaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabileceklerini, dileyen hak sahiplerinin de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde evlerinin yerinde yeniden inşa edilebileceğini içeren 2 seçenek sundu.

Öte yandan vatandaşlara örnek daireler gezdirildi ve çalışmalar sonucu göçükten 20 gün sonra hazır daireleri almak isteyen vatandaşlara anahtarları teslim edilecek.

Her iki seçenekte de vatandaşlara uzun yıllara yayılan uygun ödeme koşulları sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, "8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Dileyen, yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Bloklarındaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabilecek. Onu istemeyen, TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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