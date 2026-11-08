Üsküdar'da İETT otobüsü, şoförü baygınlık geçirince park halindeki araçlara çarptı

Üsküdar'da İETT otobüsü, şoförü baygınlık geçirince park halindeki araçlara çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Üsküdar'da şoförünün baygınlık geçirmesiyle kontrolden çıkan İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı. Yaralanan sürücü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, polis caddede önlem aldı.
Üsküdar'da seyir halindeyken şoförünün bayıldığı İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı.
Salacak Mahallesi Harem Sahil Yolu Caddesi'nde İETT otobüsünün şoförü baygınlık geçirdi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otobüsün park halindeki bazı araçlara çarpmasının ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddede önlem aldı.
Kaynak: AA
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