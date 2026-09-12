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Beşiktaş’ta İETT otobüsüyle iş makinesi çarpıştı:1’i ağır 5 yaralı

Beşiktaş’ta İETT otobüsüyle iş makinesi çarpıştı:1’i ağır 5 yaralı
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İstanbul Beşiktaş’ta seyir halindeki İETT otobüsüyle iş makinesi çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki İETT otobüsüyle iş makinesi çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Nispetiye Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. Ortaköy istikametine seyreden İETT otobüsüyle iş makinesi çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazanın sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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