Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı

Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Çekmeköy'deki sel felaketini olay yerinden aktaran NTV muhabirine canlı yayın sırasında İETT otobüsünün aynası çarptı.
İstanbul Çekmeköy’deki sel afetini canlı yayında aktaran NTV muhabirine, yoldan geçen bir İETT otobüsünün aynası çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısa süreli şok yaşayan ve ne yapacağını bilemeyen muhabirin zor anları canlı yayına saniye saniye yansıdı.