Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı

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İstanbul Çekmeköy’deki sel afetini canlı yayında aktaran NTV muhabirine, yoldan geçen bir İETT otobüsünün aynası çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısa süreli şok yaşayan ve ne yapacağını bilemeyen muhabirin zor anları canlı yayına saniye saniye yansıdı.