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Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı

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Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı Haber Videosunu İzle
Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
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İstanbul Çekmeköy'deki sel felaketini olay yerinden aktaran NTV muhabirine canlı yayın sırasında İETT otobüsünün aynası çarptı.

İstanbul Çekmeköy’deki sel afetini canlı yayında aktaran NTV muhabirine, yoldan geçen bir İETT otobüsünün aynası çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısa süreli şok yaşayan ve ne yapacağını bilemeyen muhabirin zor anları canlı yayına saniye saniye yansıdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Yol kenarında ne işi var onun orada

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Haber Yorumlarıttazmania444:

Gecmis olsun kardesim isiniz zor

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