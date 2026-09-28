Haberler

Başakşehir'de İETT otobüsü ile çarpışan otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir'de İETT otobüsü ile çarpışan otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de saat 17.00 sıralarında Olimpiyat Stadı Caddesi'nde İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarpan otomobildeki yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Olimpiyat Stadı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametine seyir halinde olan otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü, Yeniyol Sokak durağı mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 93 sitede yayınlandı.
Nuh'un Gemisi gerçek mi? Ağrı'daki formasyondan alınan bin numune laboratuvarda

Nuh'un Gemisi orada mı? Cevabı bin toprak numunesi verecek
Düğün konvoyunda facia! Kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi öldü

Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar

İsrail'e bir darbe de onlar vurdu
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı

Bu halini unutun! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni görüntüsü
İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti

Dünya, İsrail'e karşı aldığı kararı konuşuyor
Yangını söndürmek için içeri girdiler! Baba ile kızı çıkamadılar

Baba ile kızın son kararı felaket oldu! Bir daha çıkamadılar
Tanzanyalı Arap Osman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine sorduğu soruyu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzanyalı Arap Osman'a dikkat çeken soru
EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı

Polisler iş mi bırakacak? EGM'den resmi açıklama geldi
İrlandalı futbolculardan İsrail maçında tarihi protesto

Dünyanın gözü bu mücadelede! Milli maçta tarihi protesto