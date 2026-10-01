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Sarıyer'de cip karşı yöne geçince İETT otobüsüyle çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Sarıyer Maslak'ta saat 18.00 sıralarında karşı yöne geçen cipin İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza anı araç içi kamerasına yansıdı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde karşı yöne geçen cipin İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent'ten Sarıyer istikametine ilerleyen Murat A., yönetimindeki 34 UM 6501 plakalı cip, karşı yöne geçerek Beşiktaş istikametine seyreden Abdullah G., idaresindeki 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cip sürücüsü Murat A., ile otobüste yolcu olarak bulunan Rukiye B., ve Metin C., yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı araç içi kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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