Sultangazi'de kontrolden çıkan İETT otobüsü 4 yolcunun yaralanmasına neden oldu

Sultangazi'de kontrolden çıkan İETT otobüsü 4 yolcunun yaralanmasına neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de kontrolden çıkan İETT otobüsü Selçuklu Bulvarı'nda istinat duvarına ve kaldırıma çarparak yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Kazada otobüsteki 4 yolcu yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sultangazi'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün istinat duvarına ve kaldırıma çarpması sonucu 4 yolcu yaralandı.
Selçuklu Bulvarı'nda Cebeci yönüne ilerleyen İETT otobüsünün şoförü bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan otobüs bulvardaki virajda istinat duvarına çarptı. Ardından kaldırıma çarpan otobüs yaklaşık 100 metre ileride durabildi.
Kazada otobüsteki 4 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.