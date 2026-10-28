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Üsküdar'da özel halk otobüsü İETT otobüsüne çarptı, 4 yolcu hafif yaralandı

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Üsküdar'da özel halk otobüsü İETT otobüsüne çarptı, 4 yolcu hafif yaralandı Haber Videosunu İzle
Üsküdar'da özel halk otobüsü İETT otobüsüne çarptı, 4 yolcu hafif yaralandı
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Üsküdar Göztepe Köprüsü'nde Kadıköy istikametine giden özel halk otobüsü, durağa yanaşırken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 4 yolcu hafif yaralandı, otobüslerde hasar oluştu.

ÜSKÜDAR'da yolcu almak için bekleyen İETT otobüsüne, durağa yanaşan başka bir otobüs arkadan çarptı. Kazada 4 yolcu hafif şekilde yaralanırken otobüslerde hasar meydana geldi.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Göztepe Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 HO 3349 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, durağa yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen 34 TN 1806 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Kazaya karışan otobüslerde hasar meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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