Haberler

Maltepe'de İETT otobüsünün içine su doldu, o anlar yolcu kamerasına yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe'de İETT otobüsünün içine su doldu, o anlar yolcu kamerasına yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde de sürerken Maltepe'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün içine su doldu. Otobüsteki bir yolcu, su basan otobüsün içini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi; yağış nedeniyle bazı yol ve caddeler de suyla kaplandı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Maltepe'de yolcu taşıyan İETT otobüsünün içini su basarken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle bazı yol ve caddeler suyla kaplanırken, Maltepe'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün içine yoğun yağış nedeniyle su doldu. O anlar, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı

40 yaşında hayatını kaybetti! Geride 20 can dostu kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol kuyusu kontrolden çıktı! Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor

Petrol kuyusu patladı, durdurulamıyor
İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma

İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıllık yasak kalktı

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıl sonra bir ilk
Sadece telefon ve internet yeterli! Bu işi yapanlar yılda 8 milyon lira kazanıyor

Sadece telefon ve internet yeterli! Bu işi yapan milyonlar kazanıyor
Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Tek bir hata iki kez ödeme yaptırabilir

Kredi kartıyla bunu yapanlar yandı!
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü

ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert çakıldı

İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar

İstanbul'da felaket gecesi: Acı haber geldi