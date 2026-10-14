Maltepe'de İETT otobüsünün içine su doldu, o anlar yolcu kamerasına yansıdı

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Maltepe'de yolcu taşıyan İETT otobüsünün içini su basarken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle bazı yol ve caddeler suyla kaplanırken, Maltepe'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün içine yoğun yağış nedeniyle su doldu. O anlar, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı