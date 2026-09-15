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Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı
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BEŞİKTAŞ’ta İETT otobüsünün iş makinesine arkadan çarptığı, 3 işçi ile 2 yolcunun yaralandığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'ta İETT otobüsünün iş makinesine arkadan çarptığı, 3 işçi ile 2 yolcunun yaralandığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, 12 Eylül Cumartesi günü saat 08.45 sıralarında Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin K. (29) yönetimindeki U2 sefer sayılı, 34 HO 2425 plakalı İETT otobüsü, bölgede çalışma yapan Dursun Ü. (38) yönetimindeki 34 0017 14159 plakalı iş makinesine arkadan çarptı. Kazada kaldırımda çalışan işçiler Ömer Ç. (26), Deniz T. (27) ve Mehmet Ç. (41) ile otobüste yolculuk yapan Hatice Ç. (53) ve Gülten H. (53) yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Yaralılardan Ömer Ç., Mehmet Ç. ve Gülten H., Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Deniz T. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Hatice Ç. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüs şoförü Sezgin K. ile iş makinesi sürücüsü Dursun Ü., polis merkezine götürüldü. Kazanın otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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