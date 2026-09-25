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İstanbul'da metrobüs ve otobüsler Neşet Ertaş'ın vefatının 14. yılında özel tasarlandı

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İstanbul'da metrobüs ve otobüsler Neşet Ertaş'ın vefatının 14. yılında özel tasarlandı
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İETT, halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 14. yılı için İstanbul'da saygı etkinliği başlattı. Özel tasarlanan metrobüs ve otobüsler yollara çıkarken, nostaljik tramvay ile Tarihi Tünel'de Ertaş'ın ezgileri çalınıyor. Otobüsler yıl boyu kentin birçok bölgesinde hizmet verecek.

İstanbul'da, halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla sözleri ve fotoğraflarına yer verilen otobüsler yollara çıkarken, sanatçının ezgileri de nostaljik hatlarda çalınmaya başladı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan açıklamada, Ertaş'ın anısına, bir saygı etkinliği başlatıldığı kaydedildi.

Ertaş'ın sözleri ve fotoğraflarıyla özel tasarlanan metrobüs ve otobüslerin İstanbul yollarında hizmete alındığı belirtilen açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay ile Karaköy-Beyoğlu Tarihi Tüneli'nde de usta sanatçının hafızalara kazınan ezgilerinin çalınmaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, halk ozanı Neşet Ertaş'ın hatırasına özel tasarlanan otobüslerin, yıl boyu kentin birçok bölgesinde hizmet vermeyi sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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