Esenyurt'ta yolcular sefer azlığına tepki gösterip İETT otobüsünün önünü kesti

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Vehbi DEMİR -Veysel TİMDU- Ramazan İŞİKLİ / İSTANBUL, – ESENYU'RT'TA sefer saatlerinin az olduğunu ve yolda kaldıklarını öne süren yolculardan oluşan grup garaja gitmeye çalışan İETT otobüsünün önünü kesti. Otobüsün geçişiine izin vermeyen gruptakileri şoför cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gökevler Mahallesi, Beykent Metrobüs-Kıraç Yolu durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, HT29 hattında görev yapan İETT otobüs şoförü, sefer saatinin ve servisinin tamamlanmasının ardından aracın tabelasını kapatıp garaja gitmek üzere harekete geçti.

SEFER ARALIKLARINA TEPKİ GÖSTERİP OTOBÜSÜ DURDURDULAR

Otobüsün durakta durmayıp garaja gideceğini öğrenen ve hatta ek sefer verilmemesi nedeniyle durakta beklediklerini belirten yolcular duruma tepki gösterdi. Kalabalık arasındaki bir kişinin öncülüğünde otobüsün önüne geçen grup, aracın gidişine engel oldu.

O ANLAR ŞOFÖRÜN KAMERASINA YANSIDI

Otobüs şoförü, yaşadığı mağduriyeti ve karşı karşıya kaldığı tepkiyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, otobüsün önünü kesen kişinin çevredeki vatandaşları otobüsün önüne çağırarak tepkiyi büyütmeye çalıştığı ve "Amirini arayacaksın" diyerek otobüs şoförüne baskı yaptığı anlar yer aldı. Otobüsün önünün kesilmesi nedeniyle bölgede bir süre gerginlik yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı