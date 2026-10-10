Haberler

Esenyurt'ta yolcular sefer azlığına tepki gösterip İETT otobüsünün önünü kesti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta yolcular sefer azlığına tepki gösterip İETT otobüsünün önünü kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta dün saat 21.00 sıralarında Gökevler Mahallesi'ndeki durakta, sefer azlığını öne süren yolcular garaja giden HT29 hattı İETT otobüsünün önünü kesti. Otobüs şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, bölgede bir süre gerginlik yaşandı.

Vehbi DEMİR -Veysel TİMDU- Ramazan İŞİKLİ / İSTANBUL, – ESENYU'RT'TA sefer saatlerinin az olduğunu ve yolda kaldıklarını öne süren yolculardan oluşan grup garaja gitmeye çalışan İETT otobüsünün önünü kesti. Otobüsün geçişiine izin vermeyen gruptakileri şoför cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gökevler Mahallesi, Beykent Metrobüs-Kıraç Yolu durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, HT29 hattında görev yapan İETT otobüs şoförü, sefer saatinin ve servisinin tamamlanmasının ardından aracın tabelasını kapatıp garaja gitmek üzere harekete geçti.

SEFER ARALIKLARINA TEPKİ GÖSTERİP OTOBÜSÜ DURDURDULAR

Otobüsün durakta durmayıp garaja gideceğini öğrenen ve hatta ek sefer verilmemesi nedeniyle durakta beklediklerini belirten yolcular duruma tepki gösterdi. Kalabalık arasındaki bir kişinin öncülüğünde otobüsün önüne geçen grup, aracın gidişine engel oldu.

O ANLAR ŞOFÖRÜN KAMERASINA YANSIDI

Otobüs şoförü, yaşadığı mağduriyeti ve karşı karşıya kaldığı tepkiyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, otobüsün önünü kesen kişinin çevredeki vatandaşları otobüsün önüne çağırarak tepkiyi büyütmeye çalıştığı ve "Amirini arayacaksın" diyerek otobüs şoförüne baskı yaptığı anlar yer aldı. Otobüsün önünün kesilmesi nedeniyle bölgede bir süre gerginlik yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Moğolistan'da ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan 'Harekete geçin' talimatı geldi

Ülkede ayı krizi! Ölüm haberi sonrası başbakandan talimat geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili gündem olacak sözler
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı yeni dizisinde sınırları zorladı
Adalet Bakanı Gürlek: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Biri 20, diğeri 13 yıllık! İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı
Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor

Ekmeğini yediği şehrimize büyük ihanet! Söylediklerine tepki yağıyor
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış

Genç kadının acı sonu! 2 hafta önce kurtardığı eski eşi katili oldu

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira