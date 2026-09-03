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Esenyurt'ta Dolmuş Sürücüsünden İETT Otobüsüne Trafik Terörü

Esenyurt'ta Dolmuş Sürücüsünden İETT Otobüsüne Trafik Terörü
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Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bir dolmuş sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesini engelledi. Otobüsün manevralarına rağmen aracıyla sürekli önünü kapatan dolmuş sürücüsü, zaman zaman ani fren yaparak kazaya neden olmaya çalıştı. Otobüsteki yolcuların tepki gösterdiği olay, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta bir dolmuş sürücüsü, İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesine engel olmaya çalıştı. Otobüs şoförünün yaptığı manevralara rağmen aracın önüne geçerek yolu kapatan dolmuş sürücüsüne otobüsteki yolcular tepki gösterdi. Yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir dolmuşun sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesini engellemeye çalıştı.

Otobüs manevra yaptı, dolmuş sürücüsü yeniden önünü kapattı

İETT otobüsü sürücüsü yoluna devam edebilmek için manevra yaparken, dolmuş sürücüsü de aracıyla otobüsün önüne geçerek geçişine engel olmaya devam etti. Otobüs sürücüsünün farklı yönde yaptığı manevralara karşılık dolmuşun da hareket ederek otobüsün önünü kapatması dikkat çekti.

Yaşananlar nedeniyle otobüs bir süre yoluna devam edemezken, araçtaki yolcular duruma tepki gösterdi. Dolmuş sürücüsünün otobüsün geçişini engelleme çabası otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yolcular yaşananlara tepki gösterdi

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İETT otobüsünün ilerlemek için manevra yaptığı, dolmuş sürücüsünün ise aracıyla hareket ederek otobüsün önünü yeniden kapattığı, otobüsün durağa yanaşarak yolcu almak istediğinde ilerlemeyerek beklediği ve zaman zaman ise aniden frene basarak otobüse kaza yaptırmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca otobüs içerisindeki bazı yolcuların yaşananlara tepki gösterdiği duyuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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