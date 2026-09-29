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Başakşehir'de kamyonet sürücüsü İETT otobüsünün önünü dakikalarca kapattı

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Başakşehir'de kamyonet sürücüsü İETT otobüsünün önünü dakikalarca kapattı
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Başakşehir Şahintepe Mahallesi İGTOT toptancılar çarşısı bölgesinde İETT otobüsü şoförü ile kamyonet sürücüsü tartıştı. Kamyonet sürücüsü otobüsün önünü kesip dakikalarca yolu kapattı, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü şoförüyle tartışan kamyonet sürücüsü, aracıyla otobüsün önünü keserek ilerlemesine engel oldu. Dakikalarca otobüsün önünden çekilmeyen sürücünün yolu kapattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Başakşehir Şahintepe Mahallesi İGTOT toptancılar çarşısı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü ile bir kamyonet sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kamyonet sürücüsü aracıyla İETT otobüsünün önüne geçerek yolu kapattı. Otobüsün hareket etmesine izin vermeyen sürücü, uzun süre aracını otobüsün önünden çekmedi.

Dakikalarca otobüsün önünden çekilmedi

Kamyonetin yolu kapatması nedeniyle İETT otobüsü bulunduğu noktadan ilerleyemedi. Sürücünün dakikalar boyunca kamyonetiyle otobüsün önünde beklediği görüldü.

O anlar cep telefonu kamerasında

Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin İETT otobüsünün önünü kapattığı ve otobüsün ilerleyemediği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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