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Silivri'de çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı, kazada yaralanan olmadı

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Silivri'de çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı, kazada yaralanan olmadı
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Silivri D-100 Karayolu'nda çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu, otobüsteki yolcular başka bir otobüse aktarıldı ve trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Silivri'de çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi.

Silivri D-100 Karayolu'nda çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar oluştu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Öte yandan, kazaya karışan İETT otobüsündeki yolcular, olay yerine sevk edilen başka bir otobüse aktarıldı. Hasar gören araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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