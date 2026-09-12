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İETT'ye bağlı özel halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Beşiktaş'ta, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde seyreden 34 HO 2425 plakalı özel halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı.

Kazanın etkisiyle iş makinesindeki 2 kişi ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yolda durması nedeniyle trafik akışı aksadı.

Araçların kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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