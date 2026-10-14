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İETT otobüsünde mahsur kalan yolcular tavana tırmanarak canlarını kurtarmaya çalıştı

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İETT otobüsünde mahsur kalan yolcular tavana tırmanarak canlarını kurtarmaya çalıştı Haber Videosunu İzle
İETT otobüsünde mahsur kalan yolcular tavana tırmanarak canlarını kurtarmaya çalıştı
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İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa’da korku dolu anlara neden oldu. Çamurlu sel sularının ortasında mahsur kalan ve sürüklenmeye başlayan İETT otobüsünün içine su dolarken, yolcular canlarını kurtarmak için otobüsün tavanına çıktı. Yaşanan panik cep telefonu kameralarına yansıdı.

  • İstanbul Sarıyer Ayazağa'da akşam saat 19.00 sıralarında bastıran sağanak yağış nedeniyle bir İETT otobüsü çamurlu sel sularında mahsur kaldı ve sürüklenmeye başladı.
  • Otobüsün içine sel sularının dolması üzerine bazı yolcular tavan acil çıkış kapağını açarak tavanın üzerine tırmandı ve kurtarılmayı bekledi.
  • Çevredeki vatandaşlar otobüs içindekilere 'Su dolmaya başladı, koltukların üzerine çıkıp bekleyin!' diyerek yönlendirme yaptı.

İstanbul'da akşam saat 19.00 sıralarında aniden bastıran ve şiddetini artıran sağanak yağış, Sarıyer Ayazağa'da dehşet dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çamurlu sel sularının ortasında mahsur kalan ve sürüklenmeye başlayan bir İETT otobüsünün içinde adeta can pazarı yaşandı.

İÇİ SUYLA DOLAN OTOBÜSTE PANİK ANLARI

Sokakları nehre çeviren sel sularının otobüsün içine dolmaya başlamasıyla birlikte yolcular büyük panik yaşadı. Suların hızla yükselmesi üzerine mahsur kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayatta kalma mücadelesi verdi. Otobüsün tavanında bulunan acil çıkış kapağını açan bazı yolcular, dışarı çıkarak tavanın üzerine tırmandı ve metrelerce yüksekteki sel sularının ortasında çaresizce kurtarılmayı bekledi.

"KOLTUKLARIN ÜZERİNE ÇIKIN!"

O anları saniye saniye kaydeden çevredekiler ile otobüstekiler arasında büyük bir bağrışma yaşandı. Dışarıdaki vatandaşların otobüsün içindekilere "Su dolmaya başladı, koltukların üzerine çıkıp bekleyin!" diyerek yönlendirme yapmaya çalıştığı görüldü. 

Otobüsün tavanına sığınan yolcuların korku dolu bekleyişi cep telefonu kameralarına yansırken, sel sularında sürüklenen diğer araçların da otobüse çarpmak üzere olduğu tehlikeli anlar anbean kaydedildi.  

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıY. Selim:

sorumlu falan yok SonDakika yağmur yağmış işte

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Haber YorumlarıAyhan Murat:

Ekrem abimiz

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Haber Yorumları14531453:

sorumlu benim

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