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Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsünün karıştığı kaza trafikte aksamaya neden oldu

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İstanbul Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu yola dökülen yağ nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

İstanbul Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu yola dökülen yağ nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Tarlabaşı Bulvarı Şişhane mevkisinde seyreden bir İETT otobüsü, durağa yanaşmaya çalışan başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüslerden birinden yola motor yağı aktı.

Yol yüzeyinin kayganlaşması nedeniyle motosiklet ve otomobil sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak araç geçişlerini kontrollü sağladı.

Yola dökülen yağın temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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