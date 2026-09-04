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Sultanbeyli'de kaza: 1'i bebek 4 yaralı

Sultanbeyli'de kaza: 1'i bebek 4 yaralı
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Sultanbeyli’de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası ve araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ö. idaresindeki 34 LN 5520 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle E.K.'nin kullandığı İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü E.Ö. ile otobüste bulunan 1'i bebek 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsü sürücüsü E.K.'nin ise trafik ekiplerince yapılan kontrollerin ardından önce hastaneye, daha sonra emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerası ve araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, dört yol ağzında ilerleyen İETT otobüsüne yolun sol tarafından gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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