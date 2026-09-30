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İETT otobüsü arızalanınca Kadıköy D-100 Göztepe'de bazı yolcular bariyerleri aştı

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İETT otobüsü arızalanınca Kadıköy D-100 Göztepe'de bazı yolcular bariyerleri aştı
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Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde yan yolda arızalanan İETT otobüsü ulaşımı olumsuz etkiledi. Trafik yoğunluğu oluşurken duraklarda bekleyen yolcu sayısı arttı; bazı vatandaşlar bariyerleri aşarak diğer otobüslere yöneldi.

Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde arızalanan İETT otobüsü ulaşımı olumsuz etkiledi. Yan yolda arıza yapan otobüs nedeniyle trafik kilometrelerce uzarken, duraklarda yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşların bariyerleri aşarak başka otobüslere yönelmesi havadan görüntülendi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT'ye bağlı bir otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yolda arızalandı. Arızalanan otobüsün yolu kapatması üzerine bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle özellikle toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Duraklarda bekleyen yolcuların sayısı kısa sürede artarken, bazı vatandaşlar uzun süre beklememek için bariyerleri aşarak diğer otobüslere ulaşmaya çalıştı. Arızanın ardından bölgede araç kuyrukları metrelerce uzarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. D-100 Karayolu'nun yan yolunda yaşanan yoğunluk ana arterde de trafik akışını olumsuz etkiledi.

Duraklarda oluşan yoğunluk, trafikte bekleyen araçlar ve vatandaşların bariyerleri aşarak diğer otobüslere yönelmesi havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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