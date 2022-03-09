Göksu Haberleri - Göksu Haber - Haberler

Göksu Haberleri
Göksu haber, Göksu son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Beypazarı'nda marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturulduBeypazarı ilçesinde temel ihtiyaç ürünlerinde stokçuluk, fahiş fiyat uygulayan marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturuldu.
Osmaneli'nde kadınlar doyasıya eğlendiOsmaneli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile düzenlen programda müzik eşliğinde oyunlar oynayan, halaylar çeken kadınlar doyasıya eğlendi.
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybettiSon dakika gelişmesine göre Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybettiMERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan ev yangınında bir kadın dumanlardan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Yenişehir Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldiDiyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen Play Off maçlarını grup lideri olarak tamamlayıp, Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldıEsenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önümüzdeki günlerde İstanbul'da beklenen kar yağışına yönelik alınan önlemleri açıklayarak, "Esenler'de çarşamba gece yarısından itibaren 510 personelimiz, 65 tane araç ve iş makinemiz görev alacak.
Esenler, beklenen kar yağışına hazırEsenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı ilçe belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.
Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldıEsenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önümüzdeki günlerde İstanbul'da beklenen kar yağışına yönelik alınan önlemleri açıklayarak, "Esenler'de çarşamba gece yarısından itibaren 510 personelimiz, 65 tane araç ve iş makinemiz görev alacak.
Bilecik ve Eskişehir'de Doğu Türkistan'daki kadınlar için etkinlik düzenlendiBilecik ve Eskişehir'de İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) üyesi kadınlar, Doğu Türkistan'daki kadınların yaşadıklarına düzenledikleri etkinlikle dikkati çekti.
Doha Büyükelçisi Göksu, Katarlı Tuğgeneral Atiyye ile askeri iş birliğini görüştüTürkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Müşterek Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Casim bin Ali el-Atiyye ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini ele aldı.
Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen Gümüş, Keşan'a ulaştıŞehitler için Çanakkale'ye yürüyen Gümüş, Keşan'a ulaştıEDİRNE Çanakkale şehitleri için Türk bayrağıyla İstanbul'dan yola çıkan Saffet Gümüş, yürüyüşünün 6. gününde Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.
Kadın öğretmenlere sürprizŞehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu Aile Birliği, okulda görev yapan kadın öğretmenlere ve görevlilere pastalı sürpriz yaptı.
ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, KEŞAN'DAZAFERİN 107'nci yılı dolayısıyla şehitler anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürümeye başlayan, Çanakkale Savaşı gazisinin torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.
Son Dakika | Yenişehir Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldiSon dakika habere göre Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 1. Grupta mücadele eden Yenişehir Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı Konya'da oynanan Play-Off karşılaşmalarının ardından 1. Lige yükseldi.
Cimnastikte ilkleri yaşatan Göksu Üçtaş Şanlı'nın hedefi 2024 Paris OlimpiyatlarıArtistik cimnastikte Türkiye adına birçok başarıya imza atan 1 çocuk annesi Göksu Üçtaş Şanlı, kariyerini sonlandırmak gibi bir planının olmadığını, sağlığı elverdiği sürece yarışlarda yer alacağını söyledi.
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 Ümraniyespor: 1Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Futbol: Spor Toto 1. LigStat: EyüpHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan ÇalışırEyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mananga, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Badji, Ahmed Ildız (Dk. 90 Mezague), Oğulcan Çağlayan, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 57 Umut Bulut), Bekir Yılmaz (Dk. 57 Sekidika), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk.
İBB AK PARTİ BAŞKAN VEKİLİ GÖKSU İBB'NİN BORCU 1 YILDA 28'DEN 58 MİLYAR TL'YE ÇIKTIESENLER Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin gerçekleri halka kasıtlı olarak yanlış aktardığını savundu.
Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyorŞehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Saffet Gümüş, Tekirdağ'a ulaştı.
Manisa elektrik kesintisi! 6 Mart Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Mart Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Mart'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Kırşehir Belediyespor: 1-0STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Barış Çardaklı (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)AKHİSARSPOR: Enes (xxx) - Cengiz (xx), Göksu (xxx), Furkan (xxx), Yavuz Serkan (xx), Serkan Sefil (x) (Dk. 79 Recep xx), Mert Özyıldırım (xx) (Dk. 90 Semih), Bora (x) (Dk.
TFF 2. Lig Akhisarspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 0TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Akhisarspor, ligin 29. haftasında evinde ağırladığı Kırşehir Belediyesporu 1-0 mağlup etti.
1800 yılık köprünün altında rafting1800 yılık köprünün altında rafting Tarih, turizm ve spor buluşuyor Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan 1800 yıllık tarihi Kızilin Köprüsünden raftingciler geçti.
Diyarbakır'da yağışlar yüzde 42 arttı, kuraklık endişesi olan çiftçiye umut olduDiyarbakır'da yağışlar yüzde 42 arttı, kuraklık endişesi olan çiftçiye umut oldu Etkili olan yağışlar kuraklık endişesi yaşayan çiftçiye umut oldu.
Esenler'den Çanakkale'ye vefa yürüyüşüÇanakkale'de 57. Alay Şehitliği'nde gazi olup ve 1986 yılında kaybettiği dedesi için 4. kez Çanakkale'ye yürümek için yola çıkan Tokat 15'li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Esenler Dörtyol Meydanı'ndan mehteranlar eşliğinde uğurladı.
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 4 Mart Cuma İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler hangisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 4 Mart Cuma günü elektrik olmayan ilçeler hangisi ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek merak ediliyor. İstanbul elektrik arızası olan ilçeler ve mahalleler hangisi ve İstanbul'da elektrik hangi saatlerde olamayacak merak ediliyor. Peki, İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi?
Çiftçilerde silajlık mısır tohumu sevinciMalatya'nın Akçadağ İlçesi'nde çiftçilere, yüzde 20'si çiftçi, yüzde 80'i ise Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen silajlık mısır tohumu yapıldı.
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! 4 Mart İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 4 Mart Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Mart'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
100. Yıl Marşı Yarışması'nda ilk 100'e giren şiirler belli oldu100. Yıl Marşı Yarışması'nda ilk 100'e giren şiirler belli olduİSTANBUL Çekmeköy Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlediği 100.
Samsun Teknopark'tan 8 milyon TL'lik ihracatSamsun Teknopark firma sayıları ve ihracat rakamlarında büyümesini sürdürüyor.
"100. Yıl Marşı Yarışması"nın şiir etabında ödüller sahiplerini bulduÇekmeköy Belediyesince düzenlenen "100. Yıl Marşı Yarışması"nda ilk 100'e giren şiirler belli oldu.
Dedesine vefa için 4. kez Çanakkale'ye yürüyecekDedesine vefa için 4. kez Çanakkale'ye yürüyecek Çanakkale'de 57. Alay Şehitliğinde gazi olan ve 1986 yılında hayatını kaybeden dedesi için 4.
Samsun Teknopark'tan 8 milyon TL'lik ihracatSamsun Teknopark'tan 8 milyon TL'lik ihracatGe ve kuluçka firması barındıran Teknopark tamamen doldu.
MASKE KARARININ ARDINDAN İSTİKLAL CADDESİ'NDE İLK GÜN? AÇIK havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
Şiddetli yağmur ve fırtına etkili olduAntalya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Anadolu Hisarı hak ettiği ilgiyi görmeye başladıİBB Miras tarafından önleyici koruma modeliyle gerçekleştirilen restorasyon çalışmasını, çalışmanın başladığı Eylül ayından bu yana 2 bin İstanbullu ziyaret etti.
Son dakika haberi: Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesinde Afyonkarahisar'dan 10 firma yer aldıGelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerde taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaların isimleri açıklandı.
Sular altında kalacak mahallenin sakinleri hüzün ve heyecanı birlikte yaşıyorKonya'nın Orta Toroslardaki ilçesi Hadim'e yapılan Bozkır Barajı'nın suları altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri, Meram ilçesine yapılan yeni yaşam alanına taşınmaya hazırlanıyor.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Esenler'de anıldıProf. Dr. Necmettin Erbakan Esenler'de anıldı Milli Görüş Hareketinin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan 11'inci ölüm yıldönümünde Esenler Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı.
Beyoğlu'nda "Korku ve Yüzleşme" sergisinin açılışı yapıldı- Beyoğlu'nda "Korku ve Yüzleşme" sergisinin açılışı yapıldı 28 Şubat postmodern darbesinin 25. Yılında Beyoğlu'nda "Korku ve Yüzleşme" sergisi açıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 28 Şubat "Korku ve Yüzleşme" sergisi açıldıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen, 28 Şubat sürecini konu alan "Korku ve Yüzleşme" sergisi ziyarete açıldı.
28 ŞUBAT SÜRECİNİ ANLATAN 'KORKU VE YÜZLEŞME' SERGİSİ AÇILDI28 Şubat'ın 25'inci yılında, yaşanan süreç Beyoğlu'nda açılan 'Korku ve Yüzleşme' sergisinde anlatıldı.
Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Ramazan SevalKütahya'nın Emet Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın Genel Kurulu'nda başkanlığa Ramazan Seval seçildi.
Almanya'da ölüme terk edilen Türk hasta Malatya'ya getirildiAlmanya'da ölüme terk edilen Türk hasta Malatya'ya getirildi Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan ve beyninde tümör tespit edilen Celalettin Polat tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Malatya'ya getirildi.
Esenyurt'un başarılı çocukları madalyaya doymuyorEsenyurtlu sporcular, 5-16 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda gurur verici madalyalar elde etti.
Göksu Köprüsü hizmete girdiKarayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Adıyaman'ın Batı illeriyle bağlantısı konumundaki Göksu Köprüsü yıkılarak yerine yenisi yapıldı.
Vali Su, Silifke'de muhtarlar ve vatandaşlarla buluştuMersin Valisi Ali İhsan Su, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" kapsamında Silifkeli muhtarlarla bir araya geldi.
Antalya OSB ihracat ağını genişletiyorAntalya OSB Yönetim Kurulu, Bosna Hersek ve Sırbistan Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleştirdiği karma alım heyeti programı kapsamında, iki ülkenin önde gelen 15 iş insanı ile Bölge sanayicilerinin ihracat odaklı 187 yüz yüze görüşme yapmasını sağladı.
Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktıMersin'in Silifke ile Gülnar ilçeleri arasındaki Göksu Vadisi'nde bulutların ormanın üzerine kaplaması ile ortaya seyri doyumsuz görüntüler çıktı.
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0Pendikspor: 1TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Akhisarspor, kendi evinde Pendikspor ile karşılaştı.
Kartalkaya Barajı'ndaki doluluk oranı 2 ay içerisinde %100 olacakKurak geçen yaz ayı ve yoğun tarım sulamaları nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşayan Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranı bölgenin aldığı son kar yağışlarıyla yüzde 50'ye yükseldi.
NATO'nun "Dynamic Manta 2022" tatbikatı başladıNATO'nun denizaltı savunma harbine yönelik "Dynamic Manta 2022 (DYMA 22)" tatbikatı İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında başladı.
Futbol: Spor Toto 1. LigStat: Mümin ÖzkasapHakemler: Cihan Aydın, Serdar Diyadin, Cemal AlpayManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk. 46 Veli Çetin), Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Sousa), Hakan Barış, Kouter, Gakpa (Dk. 89 Bedirhan Altunbaş), Erhan Çelenk (Dk.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN KAMPÜS PROTESTOSUMARMARA Üniversitesi'nin Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı Kampüsü'nün Boğaziçi Üniversitesi'ne devredilmesi bir grup öğrenci tarafından kampüs önünde protesto edildi.
Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 olduKurak geçen yaz ayı ve yoğun tarım sulamaları nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşayan Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranı bölgenin aldığı son kar yağışlarıyla yüzde 50'ye yükseldi.
20 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?20 Şubat Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi! 19-20 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Şubat Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Şubat'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Boğaziçi Üniversitesinden Anadolu Hisarı'ndaki kampüsün devriyle ilgili açıklama AçıklamasıBoğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Marmara Üniversitesinin kullanımında olan Anadolu Hisarı'ndaki kampüs alanının, mevcut kampüslerine ek olarak üniversitelerine tahsis edildiğini bildirdi.
Manisa elektrik kesintisi! 18-19 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 18 Şubat Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Şubat'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Futbol: Spor Toto 1. LigStat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Anıl UstaBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 62 Oğuz Gürbulak), Serkan Göksu (Dk. 62 Yusuf Emre Gültekin), Mrsic (Dk.
Manisa elektrik kesintisi! 17-18 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Şubat Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Şubat'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
İSK'nin suya zam teklifi reddedildiİSK'nin suya zam teklifi reddedildi İSKİ'nin İstanbul'da suya olağanüstü zam talebi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.
İBB Meclisi'nde su zammı teklifi reddedildiİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.
TEVFİK GÖKSU'DAN İSKİ ZAM TALEBİ AÇIKLAMASIİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, açıklamalarda bulundu.
İSKİ'nin zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildiİstanbul'da artan maliyetler nedeniyle suya zam yapmak için olağanüstü toplanan İSKİ Genel Kurulu'nda çıkan gerilim ve saatlerce süren tartışmaların ardından zam teklifi reddedildi.
Milletvekili Aydemir: 'Bizim davamız hak dava'AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazeteciliği tetikçiliğe çeviren ahlaksız yaklaşımları telin etti, 6'lı masanın amacını aktardı, CHP'nin 14 şubat paylaşımını kınadı.
Yılmaz'dan İBB'ye "Meclis karar özetleri"yle ilgili eleştiriİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat ayı toplantısında konuşan İBB Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhur İttifakı Gurubu olarak verilen teklifin oy birliğiyle geçmesine rağmen, meclis kararlarını resmi ilan hakkı...
AK Parti'den İmamoğlu'na "doğal gaz karından vazgeçme" teklifi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş olacakİstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İGDAŞ'ın abonelerine doğal gazı yüzde 23 karla sattığını belirterek, Başkan İmamoğlu'na bu kardan İstanbullular lehine vazgeçilmesini istedi. Göksu, ayrıca böyle bir karar alınması durumunda her türlü desteği vereceklerini belirtti.
Efeler Kent Konseyi gençlerinden yaşlı çınarlara ziyaretEfeler Efeler Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Sevgililer Günü kapsamında huzurevine anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.
Tirilye'de bilim, tarih, kültür ve sanat buluşmasıMudanya'nın gelecek vizyonuna bilimin ışığında, proje demokrasisiyle karar veren Mudanya Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Tirilye'de izlenecek yol haritasını masaya yatırmak için önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.
Esenler'de 'Radyonun Yıldızları' ödüllerini aldıEsenler'de 'Radyonun Yıldızları' ödüllerini aldıİSTANBUL Esenler Belediyesi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde en iyi radyo programcıları ve sanatçılarını ödüllendirdi.
Radyonun Yıldızları'nda ödüller sahiplerini bulduEsenler Belediyesi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde radyo programcılarını ve sanatçıları ödüllendirdi.
Kılınç, İstanbul'da belediye başkanlarını ziyaret ettiAdıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstanbul'un iki önemli ilçesi olan Esenler ve Sultangazi Belediyelerinin Adıyamanlı başkanlarıyla bir araya geldi.
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2 Akhisarspor: 1TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.
Futbol: Spor Toto 1. LigStat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Turgut Doman, Baran Eraslan, Emrah ÜnalBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz (Dk. 80 Atalay Babacan), Alim Öztürk, Glumac, Vrsajevic, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 88 Hüseyin Atakan Üner), Oğuz Gürbulak (Dk.
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 BB Erzurumspor: 3Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı BB Erzurumspor ile 3-3 berabere kaldı.
Kadir Topbaş, Esenler'de özel bir programla anıldıİstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın ölümünün 1. yıldönümü nedeniyle Esenler'de özel bir program düzenlendi.
Mehmet Teyfik Göksu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tekvandoda 1. olduAdıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi tekvandoda Adıyaman'ı temsil edecek.
Silifke Göksu İlkokulu öğrencilerinden duygulandıran yardımSilifke Göksu İlkokulu öğrencileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Soğuk kış günlerinde "Hiçbir arkadaşımız üşümesin diyerek, atkı, bere, eldiven ve çorap toplayıp, bir mektupla birlikte hiç tanımadığı ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderdiler.
Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Şubat'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanıİpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı Van'In İpekyolu Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yürüttüğü projelerinden olan 'Öğretmenim Ses Yarışması'nın ön elemeleri yapıldı.
Slovenya'da yapılacak Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nın kadrosu belirlendiSlovenya'da 9-10 Nisan'da düzenlenecek Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.
(DRONE) Göksu Deresi'nden akan çamur İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdiBeykoz'daki Göksu Deresi'nden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye dönüştürdü.
Göksu Deresi'nden akan çamur İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdiBeykoz'daki Göksu Deresi'nden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye dönüştürdü.
Türk sanat müziğinin efsane sesi: Müzeyyen SenarTürk sanat müziğinin "efsane" sanatçılarından Müzeyyen Senar, vefatının 7. yılında anılıyor.
Develi Belediyespor zirve takibini sürdürüyorDeveli Belediyespor ligin 16. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Şanlıurfa Belediyespor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Silifke'nin Efes'i kışın bir başka güzelSilifke'nin Efes'i kışın bir başka güzelMERSİN Mersin'in Silifke ilçesinin Efes'i, Doğu Akdeniz'in en büyük açık hava müzesi, bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzuncaburç Antik Kenti, "beyaz örtü"yle kaplanan binlerce yıllık sütunları, tapınakları, kiliseleri ve anıt mezarlarıyla kış...
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor : 2 - 0STAT: Bandırma 17 Eylül StadıHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Cem ÖzbayROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer(Dk. 71 Pucko) Kerim Avcı (Dk. 81 Landel) Keny (Dk.86 Osmajic) Okan Alkan (Dk.
Para bozdurma bahanesiyle geldi, içi para dolu sadaka kutusunu böyle çaldıPara bozdurma bahanesiyle geldi, içi para dolu sadaka kutusunu böyle çaldı iş yerine gelen bir kişi, para bozdurma bahanesi ile içi para dolu sadaka kutusun çalıp kaçtıktan kısa süre sonda yakalandı Kahramanmaraş'ta bir kişi girdiği marketteki sadaka kutusunu çalıp kaçtıktan kısa süre...
KANSERDE ERKEN TANI VE TEDAVİ HAYAT KURTARIYORAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla erken tanı ve tedaviyle hastaların kanserden kurtulabileceğini söyledi.
Yerköprü Şelalesi'nden kış ortasında buhar çıkıyorKonya'nın Hadim ilçesindeki el değmemiş doğası ve bitki örtüsüyle bilinen Yerköprü Şelalesi, beyaz ve sisli görüntüsüyle ayrı bir güzellik sunuyor.
FELÇLİ HASTA, YUTMA TERAPİSİYLE 4 AY SONRA YEMEK YEMEYE BAŞLADIESKİŞEHİR'de, 4 ay önce felç geçiren ve 3 ay bilinci kapalı olarak tedavisi süren Cemal Göksu (51), Şehir Hastanesi'nde uygulanan yutma terapisi ile ilk kez yemek yemeye başladı.
Felçli hasta, yutma terapisiyle 4 ay sonra yemek yemeye başladıESKİŞEHİR'de, 4 ay önce felç geçiren ve 3 ay bilinci kapalı olarak tedavisi süren Cemal Göksu (51), Şehir Hastanesi'nde uygulanan yutma terapisi ile ilk kez yemek yemeye başladı.
ESKİŞEHİR - Felçli hasta yutkunma terapisiyle 3 ay sonra ağızdan beslendiEskişehir Şehir Hastanesindeki Palyatif Servisi'nde tedavi gören hasta, dil, konuşma ve yutkunma terapistlerinin egzersiz programları sayesinde 3 ay sonra ağız yoluyla beslenmeye başladı.
Son dakika! İZMİR'DE TOMBALA OPERASYONUNDA 196 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİGelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Bornova ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonlarda tombala oynadıkları tespit edilen 108 kişiye 196 bin 452 lira para cezası kesildi.
Felçli hastada emsallerine umut ışığı olacak düzeyde ilerleme sağlandıFelçli hastada emsallerine umut ışığı olacak düzeyde ilerleme sağlandı Felçli geldiği Şehir Hastanesi'nde şuan katı gıda tüketimine başladı Cemal Göksu'nun kardeşi Yasemin Göksu: "Bu kadar hızlı gelişme beklemiyorduk" Dahiliye Uzmanı Doktor Zeynep Irmak Kaya: "Programı genişleteceğiz, belki...