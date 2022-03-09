Göksu Haberleri - Göksu Haber - Haberler

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 4 Mart Cuma İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler hangisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 4 Mart Cuma günü elektrik olmayan ilçeler hangisi ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek merak ediliyor. İstanbul elektrik arızası olan ilçeler ve mahalleler hangisi ve İstanbul'da elektrik hangi saatlerde olamayacak merak ediliyor. Peki, İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi?

Göksu - 04.03.2022