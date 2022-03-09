Göksu Haberleri - Göksu Haber - Haberler

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Göksu Haberleri

Göksu haber, Göksu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Beypazarı'nda marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturuldu

Beypazarı'nda marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturuldu

Beypazarı ilçesinde temel ihtiyaç ürünlerinde stokçuluk, fahiş fiyat uygulayan marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturuldu.
Göksu - 2 Saat Önce
Osmaneli'nde kadınlar doyasıya eğlendi

Osmaneli'nde kadınlar doyasıya eğlendi

Osmaneli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile düzenlen programda müzik eşliğinde oyunlar oynayan, halaylar çeken kadınlar doyasıya eğlendi.
Göksu - 5 Saat Önce
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybettiMERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan ev yangınında bir kadın dumanlardan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Göksu - 5 Saat Önce
Yenişehir Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldi

Yenişehir Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen Play Off maçlarını grup lideri olarak tamamlayıp, Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Göksu - 16 Saat Önce
Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı

Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önümüzdeki günlerde İstanbul'da beklenen kar yağışına yönelik alınan önlemleri açıklayarak, "Esenler'de çarşamba gece yarısından itibaren 510 personelimiz, 65 tane araç ve iş makinemiz görev alacak.
Göksu - 16 Saat Önce
Esenler, beklenen kar yağışına hazır

Esenler, beklenen kar yağışına hazır

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı ilçe belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.
Göksu - Dün 19:04
Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı

Esenler Belediyesi, beklenen kar yağışına karşı bir dizi önlem aldı

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önümüzdeki günlerde İstanbul'da beklenen kar yağışına yönelik alınan önlemleri açıklayarak, "Esenler'de çarşamba gece yarısından itibaren 510 personelimiz, 65 tane araç ve iş makinemiz görev alacak.
Göksu - Dün 18:51
Bilecik ve Eskişehir'de Doğu Türkistan'daki kadınlar için etkinlik düzenlendi

Bilecik ve Eskişehir'de Doğu Türkistan'daki kadınlar için etkinlik düzenlendi

Bilecik ve Eskişehir'de İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) üyesi kadınlar, Doğu Türkistan'daki kadınların yaşadıklarına düzenledikleri etkinlikle dikkati çekti.
Göksu - Dün 15:50
Doha Büyükelçisi Göksu, Katarlı Tuğgeneral Atiyye ile askeri iş birliğini görüştü

Doha Büyükelçisi Göksu, Katarlı Tuğgeneral Atiyye ile askeri iş birliğini görüştü

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Müşterek Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Casim bin Ali el-Atiyye ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini ele aldı.
Göksu - Dün 15:03
Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen Gümüş, Keşan'a ulaştı

Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen Gümüş, Keşan'a ulaştı

Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen Gümüş, Keşan'a ulaştıEDİRNE Çanakkale şehitleri için Türk bayrağıyla İstanbul'dan yola çıkan Saffet Gümüş, yürüyüşünün 6. gününde Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.
Göksu - Dün 14:24
Kadın öğretmenlere sürpriz

Kadın öğretmenlere sürpriz

Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu Aile Birliği, okulda görev yapan kadın öğretmenlere ve görevlilere pastalı sürpriz yaptı.
Göksu - Dün 14:01
ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, KEŞAN'DA

ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, KEŞAN'DA

ZAFERİN 107'nci yılı dolayısıyla şehitler anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürümeye başlayan, Çanakkale Savaşı gazisinin torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.
Göksu - Dün 13:34
Son Dakika | Yenişehir Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldi

Son Dakika | Yenişehir Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldi

Son dakika habere göre Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 1. Grupta mücadele eden Yenişehir Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı Konya'da oynanan Play-Off karşılaşmalarının ardından 1. Lige yükseldi.
Göksu - Dün 10:30
Cimnastikte ilkleri yaşatan Göksu Üçtaş Şanlı'nın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

Cimnastikte ilkleri yaşatan Göksu Üçtaş Şanlı'nın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

Artistik cimnastikte Türkiye adına birçok başarıya imza atan 1 çocuk annesi Göksu Üçtaş Şanlı, kariyerini sonlandırmak gibi bir planının olmadığını, sağlığı elverdiği sürece yarışlarda yer alacağını söyledi.
Göksu - 07.03.2022
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Göksu - 06.03.2022
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan ÇalışırEyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mananga, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Badji, Ahmed Ildız (Dk. 90 Mezague), Oğulcan Çağlayan, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 57 Umut Bulut), Bekir Yılmaz (Dk. 57 Sekidika), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk.
Göksu - 06.03.2022
İBB AK PARTİ BAŞKAN VEKİLİ GÖKSU İBB'NİN BORCU 1 YILDA 28'DEN 58 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

İBB AK PARTİ BAŞKAN VEKİLİ GÖKSU İBB'NİN BORCU 1 YILDA 28'DEN 58 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

ESENLER Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin gerçekleri halka kasıtlı olarak yanlış aktardığını savundu.
Göksu - 06.03.2022
Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor

Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor

Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Saffet Gümüş, Tekirdağ'a ulaştı.
Göksu - 06.03.2022
Manisa elektrik kesintisi! 6 Mart Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Manisa elektrik kesintisi! 6 Mart Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Mart Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Mart'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Göksu - 06.03.2022
Kırşehir Belediyespor: 1-0

Kırşehir Belediyespor: 1-0

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Barış Çardaklı (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)AKHİSARSPOR: Enes (xxx) - Cengiz (xx), Göksu (xxx), Furkan (xxx), Yavuz Serkan (xx), Serkan Sefil (x) (Dk. 79 Recep xx), Mert Özyıldırım (xx) (Dk. 90 Semih), Bora (x) (Dk.
Göksu - 05.03.2022
TFF 2. Lig Akhisarspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Akhisarspor: 1 Kırşehir Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Akhisarspor, ligin 29. haftasında evinde ağırladığı Kırşehir Belediyesporu 1-0 mağlup etti.
Göksu - 05.03.2022
1800 yılık köprünün altında rafting

1800 yılık köprünün altında rafting

1800 yılık köprünün altında rafting Tarih, turizm ve spor buluşuyor Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan 1800 yıllık tarihi Kızilin Köprüsünden raftingciler geçti.
Göksu - 05.03.2022
Diyarbakır'da yağışlar yüzde 42 arttı, kuraklık endişesi olan çiftçiye umut oldu

Diyarbakır'da yağışlar yüzde 42 arttı, kuraklık endişesi olan çiftçiye umut oldu

Diyarbakır'da yağışlar yüzde 42 arttı, kuraklık endişesi olan çiftçiye umut oldu Etkili olan yağışlar kuraklık endişesi yaşayan çiftçiye umut oldu.
Göksu - 04.03.2022
Esenler'den Çanakkale'ye vefa yürüyüşü

Esenler'den Çanakkale'ye vefa yürüyüşü

Çanakkale'de 57. Alay Şehitliği'nde gazi olup ve 1986 yılında kaybettiği dedesi için 4. kez Çanakkale'ye yürümek için yola çıkan Tokat 15'li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Esenler Dörtyol Meydanı'ndan mehteranlar eşliğinde uğurladı.
Göksu - 04.03.2022
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 4 Mart Cuma İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 4 Mart Cuma İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler hangisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 4 Mart Cuma günü elektrik olmayan ilçeler hangisi ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek merak ediliyor. İstanbul elektrik arızası olan ilçeler ve mahalleler hangisi ve İstanbul'da elektrik hangi saatlerde olamayacak merak ediliyor. Peki, İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi?
Göksu - 04.03.2022
Çiftçilerde silajlık mısır tohumu sevinci

Çiftçilerde silajlık mısır tohumu sevinci

Malatya'nın Akçadağ İlçesi'nde çiftçilere, yüzde 20'si çiftçi, yüzde 80'i ise Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen silajlık mısır tohumu yapıldı.
Göksu - 04.03.2022
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! 4 Mart İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! 4 Mart İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 4 Mart Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Mart'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
Göksu - 04.03.2022
100. Yıl Marşı Yarışması'nda ilk 100'e giren şiirler belli oldu

100. Yıl Marşı Yarışması'nda ilk 100'e giren şiirler belli oldu

100. Yıl Marşı Yarışması'nda ilk 100'e giren şiirler belli olduİSTANBUL Çekmeköy Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlediği 100.
Göksu - 04.03.2022
Samsun Teknopark'tan 8 milyon TL'lik ihracat

Samsun Teknopark'tan 8 milyon TL'lik ihracat

Samsun Teknopark firma sayıları ve ihracat rakamlarında büyümesini sürdürüyor.
Göksu - 04.03.2022
'100. Yıl Marşı Yarışması'nın şiir etabında ödüller sahiplerini buldu

"100. Yıl Marşı Yarışması"nın şiir etabında ödüller sahiplerini buldu

Çekmeköy Belediyesince düzenlenen "100. Yıl Marşı Yarışması"nda ilk 100'e giren şiirler belli oldu.
Göksu - 03.03.2022
Dedesine vefa için 4. kez Çanakkale'ye yürüyecek

Dedesine vefa için 4. kez Çanakkale'ye yürüyecek

Dedesine vefa için 4. kez Çanakkale'ye yürüyecek Çanakkale'de 57. Alay Şehitliğinde gazi olan ve 1986 yılında hayatını kaybeden dedesi için 4.
Göksu - 03.03.2022
Samsun Teknopark'tan 8 milyon TL'lik ihracat

Samsun Teknopark'tan 8 milyon TL'lik ihracat

Samsun Teknopark'tan 8 milyon TL'lik ihracatGe ve kuluçka firması barındıran Teknopark tamamen doldu.
Göksu - 03.03.2022
MASKE KARARININ ARDINDAN İSTİKLAL CADDESİ'NDE İLK GÜN

MASKE KARARININ ARDINDAN İSTİKLAL CADDESİ'NDE İLK GÜN

? AÇIK havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
Göksu - 03.03.2022
Şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Göksu - 02.03.2022
Anadolu Hisarı hak ettiği ilgiyi görmeye başladı

Anadolu Hisarı hak ettiği ilgiyi görmeye başladı

İBB Miras tarafından önleyici koruma modeliyle gerçekleştirilen restorasyon çalışmasını, çalışmanın başladığı Eylül ayından bu yana 2 bin İstanbullu ziyaret etti.
Göksu - 02.03.2022
Son dakika haberi: Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesinde Afyonkarahisar'dan 10 firma yer aldı

Son dakika haberi: Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesinde Afyonkarahisar'dan 10 firma yer aldı

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerde taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaların isimleri açıklandı.
Göksu - 02.03.2022
Sular altında kalacak mahallenin sakinleri hüzün ve heyecanı birlikte yaşıyor

Sular altında kalacak mahallenin sakinleri hüzün ve heyecanı birlikte yaşıyor

Konya'nın Orta Toroslardaki ilçesi Hadim'e yapılan Bozkır Barajı'nın suları altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri, Meram ilçesine yapılan yeni yaşam alanına taşınmaya hazırlanıyor.
Göksu - 01.03.2022
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Esenler'de anıldı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Esenler'de anıldı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Esenler'de anıldı Milli Görüş Hareketinin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan 11'inci ölüm yıldönümünde Esenler Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı.
Göksu - 01.03.2022
Beyoğlu'nda 'Korku ve Yüzleşme' sergisinin açılışı yapıldı

Beyoğlu'nda "Korku ve Yüzleşme" sergisinin açılışı yapıldı

- Beyoğlu'nda "Korku ve Yüzleşme" sergisinin açılışı yapıldı 28 Şubat postmodern darbesinin 25. Yılında Beyoğlu'nda "Korku ve Yüzleşme" sergisi açıldı.
Göksu - 01.03.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 28 Şubat 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 28 Şubat "Korku ve Yüzleşme" sergisi açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen, 28 Şubat sürecini konu alan "Korku ve Yüzleşme" sergisi ziyarete açıldı.
Göksu - 28.02.2022
28 ŞUBAT SÜRECİNİ ANLATAN 'KORKU VE YÜZLEŞME' SERGİSİ AÇILDI

28 ŞUBAT SÜRECİNİ ANLATAN 'KORKU VE YÜZLEŞME' SERGİSİ AÇILDI

28 Şubat'ın 25'inci yılında, yaşanan süreç Beyoğlu'nda açılan 'Korku ve Yüzleşme' sergisinde anlatıldı.
Göksu - 28.02.2022
Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Ramazan Seval

Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Ramazan Seval

Kütahya'nın Emet Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın Genel Kurulu'nda başkanlığa Ramazan Seval seçildi.
Göksu - 28.02.2022
Almanya'da ölüme terk edilen Türk hasta Malatya'ya getirildi

Almanya'da ölüme terk edilen Türk hasta Malatya'ya getirildi

Almanya'da ölüme terk edilen Türk hasta Malatya'ya getirildi Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan ve beyninde tümör tespit edilen Celalettin Polat tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Malatya'ya getirildi.
Göksu - 27.02.2022
Esenyurt'un başarılı çocukları madalyaya doymuyor

Esenyurt'un başarılı çocukları madalyaya doymuyor

Esenyurtlu sporcular, 5-16 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda gurur verici madalyalar elde etti.
Göksu - 26.02.2022
Göksu Köprüsü hizmete girdi

Göksu Köprüsü hizmete girdi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Adıyaman'ın Batı illeriyle bağlantısı konumundaki Göksu Köprüsü yıkılarak yerine yenisi yapıldı.
Göksu - 25.02.2022
Vali Su, Silifke'de muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

Vali Su, Silifke'de muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" kapsamında Silifkeli muhtarlarla bir araya geldi.
Göksu - 25.02.2022
Antalya OSB ihracat ağını genişletiyor

Antalya OSB ihracat ağını genişletiyor

Antalya OSB Yönetim Kurulu, Bosna Hersek ve Sırbistan Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleştirdiği karma alım heyeti programı kapsamında, iki ülkenin önde gelen 15 iş insanı ile Bölge sanayicilerinin ihracat odaklı 187 yüz yüze görüşme yapmasını sağladı.
Göksu - 24.02.2022
Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı

Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı

Mersin'in Silifke ile Gülnar ilçeleri arasındaki Göksu Vadisi'nde bulutların ormanın üzerine kaplaması ile ortaya seyri doyumsuz görüntüler çıktı.
Göksu - 24.02.2022
TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0Pendikspor: 1

TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0Pendikspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Akhisarspor, kendi evinde Pendikspor ile karşılaştı.
Göksu - 23.02.2022
Kartalkaya Barajı'ndaki doluluk oranı 2 ay içerisinde %100 olacak

Kartalkaya Barajı'ndaki doluluk oranı 2 ay içerisinde %100 olacak

Kurak geçen yaz ayı ve yoğun tarım sulamaları nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşayan Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranı bölgenin aldığı son kar yağışlarıyla yüzde 50'ye yükseldi.
Göksu - 22.02.2022
NATO'nun 'Dynamic Manta 2022' tatbikatı başladı

NATO'nun "Dynamic Manta 2022" tatbikatı başladı

NATO'nun denizaltı savunma harbine yönelik "Dynamic Manta 2022 (DYMA 22)" tatbikatı İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında başladı.
Göksu - 21.02.2022
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Cihan Aydın, Serdar Diyadin, Cemal AlpayManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk. 46 Veli Çetin), Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Sousa), Hakan Barış, Kouter, Gakpa (Dk. 89 Bedirhan Altunbaş), Erhan Çelenk (Dk.
Göksu - 21.02.2022
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN KAMPÜS PROTESTOSU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN KAMPÜS PROTESTOSU

MARMARA Üniversitesi'nin Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı Kampüsü'nün Boğaziçi Üniversitesi'ne devredilmesi bir grup öğrenci tarafından kampüs önünde protesto edildi.
Göksu - 21.02.2022
Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu

Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu

Kurak geçen yaz ayı ve yoğun tarım sulamaları nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşayan Kartalkaya Barajı'nın doluluk oranı bölgenin aldığı son kar yağışlarıyla yüzde 50'ye yükseldi.
Göksu - 21.02.2022
20 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

20 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

20 Şubat Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
Göksu - 20.02.2022
Manisa elektrik kesintisi! 19-20 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Manisa elektrik kesintisi! 19-20 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Şubat Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Şubat'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Göksu - 18.02.2022
Boğaziçi Üniversitesinden Anadolu Hisarı'ndaki kampüsün devriyle ilgili açıklama Açıklaması

Boğaziçi Üniversitesinden Anadolu Hisarı'ndaki kampüsün devriyle ilgili açıklama Açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Marmara Üniversitesinin kullanımında olan Anadolu Hisarı'ndaki kampüs alanının, mevcut kampüslerine ek olarak üniversitelerine tahsis edildiğini bildirdi.
Göksu - 18.02.2022
Manisa elektrik kesintisi! 18-19 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Manisa elektrik kesintisi! 18-19 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 18 Şubat Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Şubat'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Göksu - 18.02.2022
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Anıl UstaBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 62 Oğuz Gürbulak), Serkan Göksu (Dk. 62 Yusuf Emre Gültekin), Mrsic (Dk.
Göksu - 17.02.2022
Manisa elektrik kesintisi! 17-18 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Manisa elektrik kesintisi! 17-18 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Şubat Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Şubat'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Göksu - 17.02.2022
İSK'nin suya zam teklifi reddedildi

İSK'nin suya zam teklifi reddedildi

İSK'nin suya zam teklifi reddedildi İSKİ'nin İstanbul'da suya olağanüstü zam talebi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.
Göksu - 16.02.2022
İBB Meclisi'nde su zammı teklifi reddedildi

İBB Meclisi'nde su zammı teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.
Göksu - 16.02.2022
TEVFİK GÖKSU'DAN İSKİ ZAM TALEBİ AÇIKLAMASI

TEVFİK GÖKSU'DAN İSKİ ZAM TALEBİ AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, açıklamalarda bulundu.
Göksu - 16.02.2022
İSKİ'nin zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi

İSKİ'nin zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi

İstanbul'da artan maliyetler nedeniyle suya zam yapmak için olağanüstü toplanan İSKİ Genel Kurulu'nda çıkan gerilim ve saatlerce süren tartışmaların ardından zam teklifi reddedildi.
Göksu - 16.02.2022
Milletvekili Aydemir: 'Bizim davamız hak dava'

Milletvekili Aydemir: 'Bizim davamız hak dava'

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazeteciliği tetikçiliğe çeviren ahlaksız yaklaşımları telin etti, 6'lı masanın amacını aktardı, CHP'nin 14 şubat paylaşımını kınadı.
Göksu - 16.02.2022
Yılmaz'dan İBB'ye 'Meclis karar özetleri'yle ilgili eleştiri

Yılmaz'dan İBB'ye "Meclis karar özetleri"yle ilgili eleştiri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat ayı toplantısında konuşan İBB Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhur İttifakı Gurubu olarak verilen teklifin oy birliğiyle geçmesine rağmen, meclis kararlarını resmi ilan hakkı...
Göksu - 15.02.2022
AK Parti'den İmamoğlu'na 'doğal gaz karından vazgeçme' teklifi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş olacak

AK Parti'den İmamoğlu'na "doğal gaz karından vazgeçme" teklifi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İGDAŞ'ın abonelerine doğal gazı yüzde 23 karla sattığını belirterek, Başkan İmamoğlu'na bu kardan İstanbullular lehine vazgeçilmesini istedi. Göksu, ayrıca böyle bir karar alınması durumunda her türlü desteği vereceklerini belirtti.
Göksu - 14.02.2022
Efeler Kent Konseyi gençlerinden yaşlı çınarlara ziyaret

Efeler Kent Konseyi gençlerinden yaşlı çınarlara ziyaret

Efeler Efeler Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Sevgililer Günü kapsamında huzurevine anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.
Göksu - 14.02.2022
Tirilye'de bilim, tarih, kültür ve sanat buluşması

Tirilye'de bilim, tarih, kültür ve sanat buluşması

Mudanya'nın gelecek vizyonuna bilimin ışığında, proje demokrasisiyle karar veren Mudanya Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Tirilye'de izlenecek yol haritasını masaya yatırmak için önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.
Göksu - 14.02.2022
Esenler'de 'Radyonun Yıldızları' ödüllerini aldı

Esenler'de 'Radyonun Yıldızları' ödüllerini aldı

Esenler'de 'Radyonun Yıldızları' ödüllerini aldıİSTANBUL Esenler Belediyesi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde en iyi radyo programcıları ve sanatçılarını ödüllendirdi.
Göksu - 14.02.2022
Radyonun Yıldızları'nda ödüller sahiplerini buldu

Radyonun Yıldızları'nda ödüller sahiplerini buldu

Esenler Belediyesi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde radyo programcılarını ve sanatçıları ödüllendirdi.
Göksu - 14.02.2022
Kılınç, İstanbul'da belediye başkanlarını ziyaret etti

Kılınç, İstanbul'da belediye başkanlarını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstanbul'un iki önemli ilçesi olan Esenler ve Sultangazi Belediyelerinin Adıyamanlı başkanlarıyla bir araya geldi.
Göksu - 13.02.2022
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2 Akhisarspor: 1

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2 Akhisarspor: 1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.
Göksu - 13.02.2022
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Turgut Doman, Baran Eraslan, Emrah ÜnalBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz (Dk. 80 Atalay Babacan), Alim Öztürk, Glumac, Vrsajevic, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 88 Hüseyin Atakan Üner), Oğuz Gürbulak (Dk.
Göksu - 13.02.2022
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 BB Erzurumspor: 3

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 BB Erzurumspor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı BB Erzurumspor ile 3-3 berabere kaldı.
Göksu - 13.02.2022
Kadir Topbaş, Esenler'de özel bir programla anıldı

Kadir Topbaş, Esenler'de özel bir programla anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın ölümünün 1. yıldönümü nedeniyle Esenler'de özel bir program düzenlendi.
Göksu - 12.02.2022
Mehmet Teyfik Göksu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tekvandoda 1. oldu

Mehmet Teyfik Göksu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tekvandoda 1. oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi tekvandoda Adıyaman'ı temsil edecek.
Göksu - 12.02.2022
Silifke Göksu İlkokulu öğrencilerinden duygulandıran yardım

Silifke Göksu İlkokulu öğrencilerinden duygulandıran yardım

Silifke Göksu İlkokulu öğrencileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Soğuk kış günlerinde "Hiçbir arkadaşımız üşümesin diyerek, atkı, bere, eldiven ve çorap toplayıp, bir mektupla birlikte hiç tanımadığı ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderdiler.
Göksu - 12.02.2022
Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Şubat'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Göksu - 12.02.2022
İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı

İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı

İpekyolu'nda 'Öğretmenim Ses Yarışması' heyecanı Van'In İpekyolu Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yürüttüğü projelerinden olan 'Öğretmenim Ses Yarışması'nın ön elemeleri yapıldı.
Göksu - 11.02.2022
Slovenya'da yapılacak Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nın kadrosu belirlendi

Slovenya'da yapılacak Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nın kadrosu belirlendi

Slovenya'da 9-10 Nisan'da düzenlenecek Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.
Göksu - 11.02.2022
(DRONE) Göksu Deresi'nden akan çamur İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi

(DRONE) Göksu Deresi'nden akan çamur İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi

Beykoz'daki Göksu Deresi'nden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye dönüştürdü.
Göksu - 09.02.2022
Göksu Deresi'nden akan çamur İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi

Göksu Deresi'nden akan çamur İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi

Beykoz'daki Göksu Deresi'nden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye dönüştürdü.
Göksu - 09.02.2022
Türk sanat müziğinin efsane sesi: Müzeyyen Senar

Türk sanat müziğinin efsane sesi: Müzeyyen Senar

Türk sanat müziğinin "efsane" sanatçılarından Müzeyyen Senar, vefatının 7. yılında anılıyor.
Göksu - 08.02.2022
Develi Belediyespor zirve takibini sürdürüyor

Develi Belediyespor zirve takibini sürdürüyor

Develi Belediyespor ligin 16. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Şanlıurfa Belediyespor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Göksu - 07.02.2022
Silifke'nin Efes'i kışın bir başka güzel

Silifke'nin Efes'i kışın bir başka güzel

Silifke'nin Efes'i kışın bir başka güzelMERSİN Mersin'in Silifke ilçesinin Efes'i, Doğu Akdeniz'in en büyük açık hava müzesi, bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzuncaburç Antik Kenti, "beyaz örtü"yle kaplanan binlerce yıllık sütunları, tapınakları, kiliseleri ve anıt mezarlarıyla kış...
Göksu - 07.02.2022
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 Ümraniyespor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
Göksu - 06.02.2022
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor : 2 - 0

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor : 2 - 0

STAT: Bandırma 17 Eylül StadıHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Cem ÖzbayROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer(Dk. 71 Pucko) Kerim Avcı (Dk. 81 Landel) Keny (Dk.86 Osmajic) Okan Alkan (Dk.
Göksu - 06.02.2022
Para bozdurma bahanesiyle geldi, içi para dolu sadaka kutusunu böyle çaldı

Para bozdurma bahanesiyle geldi, içi para dolu sadaka kutusunu böyle çaldı

Para bozdurma bahanesiyle geldi, içi para dolu sadaka kutusunu böyle çaldı iş yerine gelen bir kişi, para bozdurma bahanesi ile içi para dolu sadaka kutusun çalıp kaçtıktan kısa süre sonda yakalandı Kahramanmaraş'ta bir kişi girdiği marketteki sadaka kutusunu çalıp kaçtıktan kısa süre...
Göksu - 05.02.2022
KANSERDE ERKEN TANI VE TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

KANSERDE ERKEN TANI VE TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla erken tanı ve tedaviyle hastaların kanserden kurtulabileceğini söyledi.
Göksu - 04.02.2022
Yerköprü Şelalesi'nden kış ortasında buhar çıkıyor

Yerköprü Şelalesi'nden kış ortasında buhar çıkıyor

Konya'nın Hadim ilçesindeki el değmemiş doğası ve bitki örtüsüyle bilinen Yerköprü Şelalesi, beyaz ve sisli görüntüsüyle ayrı bir güzellik sunuyor.
Göksu - 03.02.2022
FELÇLİ HASTA, YUTMA TERAPİSİYLE 4 AY SONRA YEMEK YEMEYE BAŞLADI

FELÇLİ HASTA, YUTMA TERAPİSİYLE 4 AY SONRA YEMEK YEMEYE BAŞLADI

ESKİŞEHİR'de, 4 ay önce felç geçiren ve 3 ay bilinci kapalı olarak tedavisi süren Cemal Göksu (51), Şehir Hastanesi'nde uygulanan yutma terapisi ile ilk kez yemek yemeye başladı.
Göksu - 01.02.2022
Felçli hasta, yutma terapisiyle 4 ay sonra yemek yemeye başladı

Felçli hasta, yutma terapisiyle 4 ay sonra yemek yemeye başladı

ESKİŞEHİR'de, 4 ay önce felç geçiren ve 3 ay bilinci kapalı olarak tedavisi süren Cemal Göksu (51), Şehir Hastanesi'nde uygulanan yutma terapisi ile ilk kez yemek yemeye başladı.
Göksu - 01.02.2022
ESKİŞEHİR - Felçli hasta yutkunma terapisiyle 3 ay sonra ağızdan beslendi

ESKİŞEHİR - Felçli hasta yutkunma terapisiyle 3 ay sonra ağızdan beslendi

Eskişehir Şehir Hastanesindeki Palyatif Servisi'nde tedavi gören hasta, dil, konuşma ve yutkunma terapistlerinin egzersiz programları sayesinde 3 ay sonra ağız yoluyla beslenmeye başladı.
Göksu - 01.02.2022
Son dakika! İZMİR'DE TOMBALA OPERASYONUNDA 196 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Son dakika! İZMİR'DE TOMBALA OPERASYONUNDA 196 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Bornova ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonlarda tombala oynadıkları tespit edilen 108 kişiye 196 bin 452 lira para cezası kesildi.
Göksu - 01.02.2022
Felçli hastada emsallerine umut ışığı olacak düzeyde ilerleme sağlandı

Felçli hastada emsallerine umut ışığı olacak düzeyde ilerleme sağlandı

Felçli hastada emsallerine umut ışığı olacak düzeyde ilerleme sağlandı Felçli geldiği Şehir Hastanesi'nde şuan katı gıda tüketimine başladı Cemal Göksu'nun kardeşi Yasemin Göksu: "Bu kadar hızlı gelişme beklemiyorduk" Dahiliye Uzmanı Doktor Zeynep Irmak Kaya: "Programı genişleteceğiz, belki...
Göksu - 01.02.2022
'Özgür Renkler' Derneğine kumar baskını: Suçüstü yakalandılar

'Özgür Renkler' Derneğine kumar baskını: Suçüstü yakalandılar

İzmir'in Bornova ilçesinde, dernek binası ve kahvehaneye kumar baskını yapan jandarma ekipleri, 108 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Göksu - 01.02.2022
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