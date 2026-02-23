Haberler

Türkiye Maarif Vakfı, Katar'da iftar programı düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı, Katar'ın Doha şehrinde Ramazan ayı dolayısıyla bir iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve çok sayıda davetli katıldı. Göksu, Türkiye-Katar eğitim işbirliklerine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, TMV Katar Temsilcisi Reha Ermumcu, Katar'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Katar'da eğitim gören TMV burslu öğrencileri ve akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Göksu etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ve Katar arasında devam eden eğitim işbirliğine dikkati çekerek, Katar ile eğitim alanında birçok işbirliğini hayata geçirdiklerini söyledi.

Göksu, "Türkiye Maarif Vakfı ve Doha Büyükelçiliğimizin gayretleri ve Katarlı muhataplarımızın destekleriyle Katar'da Türk öğrencilerimiz burslu eğitim alıyorlar. Çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans programlarında eğitimlerine devam ediyorlar. İnşallah buradaki öğrencilerimizin sayısı gayretlerimizle önümüzdeki yıllarda daha da artacak." şeklinde konuştu.

Ramazan sevincini kardeş ülkede paylaşmanın ayrı bir güzellik olduğunu ifade eden Göksu, Türkiye ve Katar ilişkilerinin önemli boyutunu eğitim ilişkilerinin oluşturduğunu kaydetti.

Vakfın faaliyetlerinin yer aldığı sunum gösterisinin ardından konuşan TMV başkanı Mahmut Mustafa Özdil ise konuşmasında vakfın faaliyetleri hususunda bilgi verdi.

Dünyanın birçok bölgesinde nitelikli eğitim faaliyetleri yürütmeyi ve kültürler arasında köprü olmayı amaçladıklarını belirten Özdil, "Türkiye Maarif Vakfımız tüm dünyada olduğu gibi Katar'da da çok önemli mesafeler katetti." şeklinde konuştu.

Türkiye Maarif Vakfının, Türkiye'nin eğitimde yurt dışına açılan kapısı olduğuna işaret eden Özdil, "Dünyanın farklı coğrafyalarında eğitim veren bir uluslararası eğitim ağı olarak Katar'da da öğrencilerimizle buluşmak bizleri mutlu etti. Gayretleri ve desteklerinden dolayı büyükelçimiz Göksu'ya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Program katılımcılara Türk mutfağından seçkin yemeklerin ikram edilmesi ve plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
