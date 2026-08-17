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Gölbaşı'nda Otomobil Çaya Uçtu: Piknik Yapan Çocuk Yaralandı

Gölbaşı'nda Otomobil Çaya Uçtu: Piknik Yapan Çocuk Yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak Göksu Çayı'na uçtu. Kazada, çay kenarında piknik yapan 12 yaşındaki R.S., kopan bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bariyere çarpan otomobil, Göksu Çayı'na uçtu. Kazada, çay kenarında piknik yapan R.S. (12) bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ozan köyü yakınlarında meydana geldi. M.B.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlere çarparak Göksu Çayı'na uçtu. Bu sırada çay kenarında piknik yapan R.S., kopan bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Kazada yara almayan otomobil sürücüsü M.B.'nin ise kendi imkanlarıyla sudan çıktığı bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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