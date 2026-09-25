MSB, Çağrı Bey için Somali açıklarında refakat ve koruma görevinin sürdüğünü bildirdi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut ve Sancar yardımcı gemilerine yönelik Somali açıklarında refakat ve koruma görevine devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Somali Deniz Görev Grubu unsurlarımız TCG Göksu, TCG Gelibolu, TCG Bartın ve TCG Yzb.Güngör Durmuş, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut ve Sancar yardımcı gemilerine yönelik Somali açıklarında refakat ve koruma görevine aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA