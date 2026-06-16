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Göksu Çayı'nda kaybolan gençten acı haber

Göksu Çayı'nda kaybolan gençten acı haber
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılan 18 yaşındaki İsa Özkul'un cansız bedeni, arama çalışmalarının 5. gününde olay yerinden 24 kilometre uzaktaki Fırat Nehri'nde bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'un cansız bedeni, arama çalışmalarının 5'inci gününde olay yerinden yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Fırat Nehri'nde bulundu.

Olay, 12 Haziran'da Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü Tarihi Kızılin Köprüsü mevkiindeki Göksu Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Vakıf A. (17), Hasan G. (20), Ali Y. (19) ve İsa Özkul (18) serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden Hasan G., Ali Y. ve Vakıf A., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken İsa Özkul ise suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Adıyaman ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri, Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri ile AFAD ekipleri katıldı. Ekipler, Göksu Çayı ve çevresinde su altı, su üstü ve kıyı taraması gerçekleştirirken aramalarda dronlar da kullanıldı.

Günlerdir aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucunda İsa Özkul'un cansız bedeni, olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunan Fırat Nehri'nde ekipler tarafından bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep'in Araban ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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