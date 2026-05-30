Adıyaman'da talihsiz adam balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Adıyaman'da 5 katlı binanın 3'üncü katında balkondan düşen Mehmet Murat Göksu (57), hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan Mehmet Murat Göksu, evinin balkonundan zemine düştü.

Ağır yaralanan Göksu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Göksu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

