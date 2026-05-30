Adıyaman'da talihsiz adam balkondan düşerek yaşamını yitirdi
Adıyaman'da 5 katlı bir binanın 3. katındaki balkondan düşen 57 yaşındaki Mehmet Murat Göksu, hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman'da 5 katlı binanın 3'üncü katında balkondan düşen Mehmet Murat Göksu (57), hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan Mehmet Murat Göksu, evinin balkonundan zemine düştü.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağır yaralanan Göksu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Göksu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı