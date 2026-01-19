Haberler

GİDOSK, Göksu travertenlerine kış yürüyüşü düzenledi

GİDOSK, Göksu travertenlerine kış yürüyüşü düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK), Dereli'deki Göksu travertenlerinde kış yürüyüşü etkinliği düzenleyerek doğaseverleri bir araya getirdi. Katılımcılar, zorlu hava koşullarına rağmen doğal güzelliklerin tadını çıkarırken, bölgedeki kış manzaralarına da hayran kaldı.

Giresun Doğa Sporları Kulübünce (GİDOSK) Dereli ilçesindeki Göksu travertenlerine kış yürüyüşü etkinliği yapıldı.

GİDOSK'tan yapılan açıklamaya göre, katılımcılar Kulakkaya Yaylası'nın Çağman Obası'ndan başlayarak Göksu travertenlerine uzanan kış rotasında yürüdü. Giresun dağlarının panoramik olarak izlenebildiği yürüyüşte katılımcılar bazı noktalarda bir metreyi bulan karla kaplı parkurda ilerledi.

Ordu, Samsun ve Trabzon'dan gelen doğaseverlerin de katılım sağladığı yürüyüş, Dereli ilçesinde Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle dikkati çeken Göksu travertenlerinde fotoğraf çekimi ile sona erdi.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, Giresun'un doğal güzelliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmaya, doğa sporlarını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek, traverten yürüyüşüne katkı sunan Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Yürüyüşe katılan Güney Koreli gezgin Hyojeong Park, Giresun'un doğal güzelliklerine hayran kaldığını ve bölgenin kış manzaralarından çok etkilendiğini ifade ederek, GİDOSK'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Orhan Kılınç - Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş