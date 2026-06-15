Haberler

Akıntıya kapılan İsa 4 gündür aranıyor

Akıntıya kapılan İsa 4 gündür aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılan 18 yaşındaki İsa Özkul'u arama çalışmaları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinden oluşan 84 kişilik ekiple dördüncü gününde sürüyor.

Adıyaman'da Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan İsa Özkul'u arama çalışmaları 84 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor.

12 Haziran tarihinde Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü, tarihi Kızilin Köprü mevkiinde serinlemek için Göksu Çayı'na giren 4 gençten 1'i su debisinin yükselmesi nedeniyle akıntıya kapılarak kayboldu.

Su akıntısıyla gözlerden kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'u arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma, Polis ekiplerinin su altı ve su üstünde, kıyıda arama çalışmaları sürüyor. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri su altında 5 kilometre uzunluğundaki Göksu Çayı'nda aramalarını sürdürüyor. Malatya Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ise su altı arama cihazıyla arama yapıyor. AFAD'ın Adıyaman ve Van ekipleri ise su üstü ve Göksu Çayı kenarında aramalarını dron destekli sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afetlere Müdahale Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, "Dördüncü gününde çalışmalarımız devam ediyor. Sahada toplam 84 kişi gerek karada gerek su üstü ve su altı çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu beş kilometrelik alana yoğunlaşmış durumdayız. Bu gün ki çalışmaların sonucunda tekrar ekiplerle bir değerlendirme yapıp, burada bulunamadığı zaman Fırat Nehri tarafına geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Konuşmakta güçlük çeken İsa Özkul'un babası Cuma Özkul ise "Arama çalışmaları sürüyor. devletimizden, valimizden, bütün ekiplerden Allah razı olsun" şeklinde konuşarak göz yaşlarını tutamadı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak

CHP'de Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha

Görevden aldığı partinin iki ağır topuna bir darbe daha
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti

Tarihi anlaşmada son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor: Yurt dışından büyük talep var

Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Yatırımcılar bu tarihe dikkat! Altında ezber bozan rekor tahmin

Yatırımcılar bu tarihe dikkat! Altında ezber bozan tahmin
İngiltere Başbakanı Starmer: 16 yaş altındakiler için sosyal medya erişimini yasaklıyoruz

İngiltere'de 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanması yasaklandı
Balkonda yaşananlar infial yarattı! Çığlıklar sonrası polis harekete geçti

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Ünlü oyuncu 16 yaş küçük sevgilisiyle tatilde aşka geldi