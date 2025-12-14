Haberler

Dört farklı branşta ter döken "Atom Karınca" Hamza'nın hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu

Dört farklı branşta ter döken 'Atom Karınca' Hamza'nın hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençler kategorisinde dünya şampiyonu olan 19 yaşındaki Hamza Eren Göksu, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor. Muaythai, kick boks, wushu ve boks branşlarında başarılı olan Hamza Eren, hazırlıklarına devam ediyor ve uluslararası arenada daha fazla altın madalya kazanmak istediğini belirtiyor.

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonluğu bulunan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan 19 yaşındaki Hamza Eren Göksu'nun hedefi, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmak.

Muaythai, kick boks, wushu ve boks branşlarında müsabakalara çıkan Hamza Eren, antrenörü Eldar Elizade eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar 4 branşta da ulusal ve uluslararası başarıları bulunan Hamza Eren, gelecek yılın sonlarına doğru düzenlenecek Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'ndan da altın madalyayla dönebilmek için hazırlıklarına devam ediyor.

Hamza Eren'in bugüne kadar uluslararası turnuvalarda 9 altın, 1 de bronz madalyası bulunuyor.

"Büyükler Avrupa Şampiyonası'na kota alıp bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum"

Hamza Eren Göksu, AA muhabirine, 13 Türkiye birinciliğinin yanı sıra gençler kick boksta hem dünya hem Avrupa şampiyonu olduğunu, muaythaide de gençlerde dünya şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

Farklı branşlarda mücadele ettiği için kendisine "Atom karınca" diye seslenildiğini dile getiren Hamza Eren, "Seneye Büyükler Avrupa Şampiyonası'na kota alıp orada da bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Bunun yanında boks branşında da ülkemi temsil etmek istiyorum. Gençlerde ve yıldızlardaki dünya şampiyonaları büyüklere göre biraz daha kolay kalıyor. Büyüklere geçtiğin zaman iş biraz daha ciddiye biniyor." diye konuştu.

Büyükler kategorisine dünya üçüncülüğüyle başladığını belirten Hamza Eren, şöyle devam etti:

"İnşallah Avrupa şampiyonluğunu elde edip dünya şampiyonluğuna doğru adım adım ilerlemeyi planlıyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu almak, benim için çok önemli ve ciddi bir konu. Bu iki şampiyonluğu da alırsam inşallah hedeflerime ulaşmış oluyorum. Yeni hedefler belirlemeye başlayacağım ondan sonra."

Gelecek yıl mart ve temmuz aylarında Türkiye şampiyonalarının olacağını anlatan milli sporcu, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın ise Kasım 2026'da yapılacağına işaret etti.

Türkiye şampiyonalarında dereceye girenlerin Avrupa Şampiyonası'na katılacağını vurgulayan Hamza Eren, "Daha iyi daha fazla çalışarak hedeflerime ulaşmayı planlıyorum." ifadesini kullandı.

Hamza Eren, Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü ikinci sınıfta öğrenim gördüğünü, eğitim ve spor kariyerini birlikte sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor
Avustralya'da silahlı saldırı! Plajdaki insanları hedef aldılar

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Filtre sistemi üretilen fabrikada yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
title