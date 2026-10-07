Bölgede tek merkez olan BUÜ Hastanesi'ne pediatrik solunum test cihazı bağışlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalına, hayırsever iş insanı Mehmet Akif Göksu tarafından "Pediatrik İOS Solunum Fonksiyon Testleri Sistemi" kazandırıldı. Cihaz bağışı dolayısıyla düzenlenen törende hayırsever bağışçıya teşekkür plaketi takdim edildi.

Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Canıtez, bağışçı Mehmet Akif Göksu ve akademisyenler katıldı.

"Bağışlar, hastanemizin hizmet kalitesini artırıyor"

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, tıp fakültesi hastanesinin yarım asırlık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, binanın fiziki yıpranmışlığı ve cihazların sürekli yenilenme ihtiyacı nedeniyle yapılan bağışların hayati önem taşıdığını vurguladı. Kamu bütçesinin belirli sınırları olduğuna dikkat çeken Rektör Yılmaz, hayırsever iş insanlarının sunduğu bu tür desteklerin hem sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırdığını hem de üniversitenin imkanlarını güçlendirdiğini ifade etti. Hastaneye sağlanan anlamlı katkıdan dolayı bağışçıya teşekkürlerini ileten Yılmaz, bu değerli iş birliğine vesile olan akademisyenlere ve emeği geçen tüm ekibe de şükranlarını sundu.

"Bölgedeki 6 İl ve 6 milyon nüfusa hizmet veren tek merkez"

Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Canıtez, yapılan bağışın bilim dalı için önemine değindi. Göksu'nun gönüllü olarak hayırlı bir hizmete imza attığını belirten Doç. Dr. Canıtez, merkezlerinin Güney Marmara Bölgesi'nde yaklaşık 6 milyonluk nüfusa hitap ettiğini ve bölgedeki 6 ilde bu alanda hem akademik faaliyet hem de sağlık hizmeti sunan tek merkez olduğunu vurguladı. Canıtez, hayırseverlerin bu değerli desteği sayesinde çok daha nitelikli ve kapsamlı sağlık hizmeti vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

"Amacımız, sağlığa ve ülke teknolojisine katkı sağlamak"

Kendisi de akademik kökenden gelen iş insanı Mehmet Akif Göksu, savunma sanayisinde AR-GE faaliyetleri yürüten firmasıyla yerli teknolojiye katkı sunduklarını belirtti. Toplum için kritik önem taşıyan tıp fakültelerine ve doktorlara destek olmayı hedeflediğini ifade eden Göksu, yapılan bağışla sağlık hizmetlerine katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Göksu ayrıca, çalışanlarını lisansüstü eğitime teşvik ettiklerini ve BUÜ ile iş birliğini sürdürerek ülke teknolojisini ileri taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

Çocuk sağlığında bölgesel hizmet

2020 yılında kurulan ve Türkiye genelinde yalnızca 12 üniversite hastanesinde yer alan Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, 0-18 yaş grubundaki hastaların akciğer ve solunum yolu hastalıklarının tanı ve tedavisini üstleniyor. Doç. Dr. Yakup Canıtez başkanlığında 5 uzman hekimle çalışmalarını sürdüren bölüm, yeni pediatrik test sistemi ile teknolojik altyapısını güçlendirmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı