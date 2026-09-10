Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor

Haber: Mehmet OFLAZ - Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın 12'nci duruşması görülüyor. Depremde oğlunu, gelinini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, "Elinizi vicdanınıza koyarak karar vermenizi istiyorum" dedi. Anne ve babasını kaybeden bir yurttaş da binanın deprem nedeniyle değil, sanıkların tercihleri yüzünden yıkıldığını kaydetti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde, Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucunda, en küçüğü 6 aylık Asude bebek olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın zemin katında faaliyet gösteren pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama", müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Ayrıca binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesinde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile pastanedeki tadilatları denetlemeyen Onikişubat Belediyesi personeli Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Yargılama sürecinde müteahhit Aktaş yaşamını yitirdi.

ESASA İLİŞKİN MÜTALAA AÇIKLANMIŞTI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 11'inci duruşma öncesinde esasa ilişkin görüşünü açıklamış; sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın "olası kastla kasten öldürme, olası kastla nitelikli kasten öldürme, olası kastla yaralama" suçlarından, fenni mesul Mehmet Tekin'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", 7 kamu görevlisinin ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını istemişti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, tutuksuz sanıklardan Mehmet Tekin ve Mehmet Dişçeken, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı.

"BANA EN FAZLA 'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMADAN' CEZA VERİLEBİLİR"

Mahkeme Başkanı, kamu görevlisi Mehmet Dişçeken'den "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ek savunmasını istedi. Dişçeken, "Bana en fazla 'görevi kötüye kullanma' suçundan ceza verilebilir" dedi.

"BİLE İSTEYE GÖREVLERİNİ YAPMADILAR"

Mahkeme Başkanı daha sonra depremde yakınlarını kaybedenlere söz verdi. Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, deprem sürecinde 12 gün boyunca delil nöbeti tuttuğunu, AFAD'ın 2020 yılında hazırladığı Kahramanmaraş İRAP raporunu hatırlatarak, "Bu insanlar deprem olacağını biliyordu. Bile isteye görevlerini yapmadılar. Ben çocuklarım dahil 35 kişinin adaletini istiyorum. Kamu görevlilerinin de 'olası kast' suçundan yargılanmasını istiyorum" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Göksu, "Sizden isteğim sadece 30 saniye elinizi vicdanınıza koyarak, kendi evlatlarınızı düşünerek karar verilmesini istiyorum" ifadesini kullandı

MAHKEME BAŞKANI: ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN

Mahkeme Başkanı, "Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın" ifadesini kullandı.

"35 KİŞİ SANIKLARIN TERCİHLERİ YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ"

Depremde anne ve babasını kaybeden bir yurttaş da tüm duruşmalara katıldığını belirterek, "Ezgi Apartmanı depremde yıkılmadı, el birliğiyle yıkıldı. Annem, babam ve 35 canımızın ölümü basit değil. Bizim binamız bazı kişilerin tercihleri yüzünden öldü. Sanıkların tercihleri yüzünden 35 kişi hayatını kaybetti. Herkes işlediği suçun cezasını çeksin, bir daha böyle acılar yaşamayalım" diye konuştu.

Binanın enkazından çıkan yaralı çıkan apartman görevlisi de binanın girişinde bulunan tadilat sürecinde tehdit edildiğini ileri sürerek, suçluların cezasını çekmesini istediğini dile getirdi.

Diğer katılanlar da sanıklardan şikayetçi olduğunu en ağır cezayı almalarını talep etti.

Duruşma katılan avukatlarının açıklamalarıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA